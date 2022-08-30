Общество 30.08.2022 в 12:42

В Улан-Удэ запустили автобус в микрорайон Радужный

Ранее транспорт не мог заезжать туда из-за плохой дороги
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ запустили автобус в микрорайон Радужный
В Улан-Удэ автобусы маршрута №17 будет заезжать в микрорайон Радужный три раза в день, а по пути следования с центра – по требованию пассажиров. По просьбам местных жителей с 1 сентября автобус будет заезжать в 7:20, чтобы дети вовремя доехали до школы, сообщили в мэрии города. Ранее сюда не могли запустить общественный транспорт из-за плохой дороги.

– Местные жители по проекту «Народный бюджет» среди остальных мероприятий выбрали щебенение и отсыпку дороги в мкрн Радужный. Сотрудники Комбината по благоустройству отсыпали и грейдировали проблемный участок протяженностью более 500 метров. Специалисты Горсвета провели дополнительное освещение, сотрудники Комбината по благоустройству установили остановочный навес. Работы по благоустройству прошли при поддержке депутатов горсовета, – сообщил первый замруководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.

По словам чиновника, в следующем году власти планируют продлить транспорт до ДНТ «Перспектива».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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