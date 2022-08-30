В Улан-Удэ запустили автобус в микрорайон Радужный

В Улан-Удэ автобусы маршрута №17 будет заезжать в микрорайон Радужный три раза в день, а по пути следования с центра – по требованию пассажиров. По просьбам местных жителей с 1 сентября автобус будет заезжать в 7:20, чтобы дети вовремя доехали до школы, сообщили в мэрии города. Ранее сюда не могли запустить общественный транспорт из-за плохой дороги.– Местные жители по проекту «Народный бюджет» среди остальных мероприятий выбрали щебенение и отсыпку дороги в мкрн Радужный. Сотрудники Комбината по благоустройству отсыпали и грейдировали проблемный участок протяженностью более 500 метров. Специалисты Горсвета провели дополнительное освещение, сотрудники Комбината по благоустройству установили остановочный навес. Работы по благоустройству прошли при поддержке депутатов горсовета, – сообщил первый замруководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.По словам чиновника, в следующем году власти планируют продлить транспорт до ДНТ «Перспектива».Фото: мэрия Улан-Удэ