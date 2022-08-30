Общество 30.08.2022 в 13:16

В Бурятии нашли тело 73-летней сборщицы шиповника

Она ушла в тайгу еще 25 августа и пропала, ее поиски вели спасатели
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Текст: Номер один
В Бурятии нашли тело 73-летней сборщицы шиповника
В Закаменском районе Бурятии найдено тело 73-летней женщины, которая 25 августа ушла из дома в лес, расположенный вблизи города Закаменск, для сбора шиповника и пропала, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, 26 августа спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски этой женщины. В километре от того места, где женщина собирала шиповник, была найдена её трость.

За трое суток спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы было обследовано 52 км² лесного массива. Вчера вечером в 4,5 км от места жительства пенсионерки было обнаружено ее тело.

Поиски завершены. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: unsplash.com
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