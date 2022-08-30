Общество 30.08.2022 в 13:16
В Бурятии нашли тело 73-летней сборщицы шиповника
Она ушла в тайгу еще 25 августа и пропала, ее поиски вели спасатели
Текст: Номер один
В Закаменском районе Бурятии найдено тело 73-летней женщины, которая 25 августа ушла из дома в лес, расположенный вблизи города Закаменск, для сбора шиповника и пропала, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 26 августа спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски этой женщины. В километре от того места, где женщина собирала шиповник, была найдена её трость.
За трое суток спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы было обследовано 52 км² лесного массива. Вчера вечером в 4,5 км от места жительства пенсионерки было обнаружено ее тело.
Поиски завершены. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: unsplash.com
Напомним, 26 августа спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Закаменский район на поиски этой женщины. В километре от того места, где женщина собирала шиповник, была найдена её трость.
За трое суток спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы было обследовано 52 км² лесного массива. Вчера вечером в 4,5 км от места жительства пенсионерки было обнаружено ее тело.
Поиски завершены. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: unsplash.com