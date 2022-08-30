Забайкальцы поставили в Бурятию больных лошадей

Сотрудники ветеринарной службы Бурятии установили факт несанкционированного ввоза из Забайкальского края партии лошадей без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в минсельхозе республики.

В результате проведенных профилактических карантинных мероприятий у восьми голов установлен диагноз «лептоспироз». На сегодня ветеринарными специалистами проводятся мероприятия по оздоровлению хозяйства.

Лептоспироз является заболеванием общим для человека и животных. Бесконтрольное несанкционированное перемещение животных может стать причиной распространения опасных для человека и животных заболеваний. Для недопущения заноса и распространения инфекционных болезней, ввоз животных необходимо производить из благополучных по инфекционным болезням хозяйств и в сопровождении ветеринарными сопроводительными документами.

При установлении факта ввоза таких животных необходимо сообщить в ветеринарную службу.

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