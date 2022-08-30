Общество 30.08.2022 в 14:05

Власти Улан-Удэ выясняют причины образования провалов на двух улицах

На место выехала комиссия городских чиновников
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ выясняют причины образования провалов на двух улицах
Жители Улан-Удэ в соцсетях сообщили, что в микрорайоне Восточный на улицах Балдынова и Гарнаева образовались проседания грунта у водопроводных колодцев. Участок отличается интенсивным движением и загруженностью – по дороге ежедневно ездит большой поток большегрузов.

Как сообщили в мэрии города, для определения причин образования провалов и решения проблемы на место выехала комиссия из числа специалистов КГХ, Комитета по строительству, Улан-Удэстройзаказчика, Водоканала и районной администрации.

«Дорога ремонтировались пять лет назад по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее подрядчик уже проводил работы по устранению провалов в рамках гарантийных обязательств, однако проблема не была решена, провалы образовываются не по вине подрядчика», - констатировали в мэрии, отметив, что ранее, до ремонта дороги, там прокладывали новые сети водоснабжения.

- Летом 2021 года в ходе обследования сетей водоснабжения было установлено проседание асфальтового покрытия вокруг водопроводных колодцев в районе жилых домов №№ 21, 22, 24, 25, 31, 35. Подрядная организация «СМП-10» проседание асфальта устранила, асфальтобетонное покрытие восстановили в ноябре 2021 года, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Однако на участке снова образовались провалы. В настоящий момент идут мероприятия по разработке мер для устранения дефектов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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