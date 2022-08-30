Улан-удэнцы жалуются на пробки в районе Элеватора

Жители Железнодорожного района Улан-Удэ вновь жалуются на огромные пробки в районе Элеватора. При этом проехать сложно с Элеватора в центр на всех проблемных перекрестках: как со стороны проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина, так и со стороны улицы Революции 1905 года. Доходит до того, что людям приходится стоять в пробке по 40 минут и более.- Неужели нельзя что-то придумать уже, наконец? Сегодня 40 минут стояла в очереди из плотного потока машин. При том, что это было время не час пик, а 11 часов. А что будет, когда наступит 1-ое сентября? – возмущаются горожане.Напомним, два года назад городские чиновники изменили дорожную разметку в районе проспекта 50-летия Октября (на пересечении с улицей Гагарина), сделав отдельные заезды на остановку «Элеватор» автобусов, что временно притупило остроту проблемы. Затем появилась новая идея - увеличить количество дорожных полос на самом интенсивном участке дороги: от остановки «кинотеатр «Октябрь» до пересечения проспекта 50-летия Октября.Однако, как мы видим, все эти меры не способствовали ликвидации пробок на одном из самых оживленных участке дорог города.