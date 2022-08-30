Общество 30.08.2022 в 14:21

Улан-удэнцы жалуются на пробки в районе Элеватора

С наступлением школьной поры затор движения на этом участке может стать большой проблемой
A- A+
Текст: Номер один
Улан-удэнцы жалуются на пробки в районе Элеватора
Жители Железнодорожного района Улан-Удэ вновь жалуются на огромные пробки в районе Элеватора. При этом проехать сложно с Элеватора в центр на всех проблемных перекрестках: как со стороны проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина, так и со стороны улицы Революции 1905 года. Доходит до того, что людям приходится стоять в пробке по 40 минут и более. 

- Неужели нельзя что-то придумать уже, наконец? Сегодня 40 минут стояла в очереди из плотного потока машин. При том, что это было время не час пик, а 11 часов. А что будет, когда наступит 1-ое сентября? – возмущаются горожане. 

Напомним, два года  назад городские чиновники изменили дорожную разметку в районе проспекта 50-летия Октября (на пересечении с улицей Гагарина), сделав отдельные заезды  на остановку «Элеватор» автобусов, что временно притупило остроту проблемы. Затем появилась новая идея - увеличить количество дорожных полос на самом интенсивном участке дороги: от остановки «кинотеатр «Октябрь» до пересечения проспекта 50-летия Октября.

Однако, как мы видим, все эти меры не способствовали ликвидации пробок на одном из самых оживленных участке дорог города. 


Теги
Общество

Все новости

Мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска представят Путину
30.08.2022 в 15:18
В Улан-Удэ займутся патриотическим воспитанием
30.08.2022 в 14:38
Улан-удэнцы жалуются на пробки в районе Элеватора
30.08.2022 в 14:21
Власти Улан-Удэ выясняют причины образования провалов на двух улицах
30.08.2022 в 14:05
Забайкальцы поставили в Бурятию больных лошадей
30.08.2022 в 13:36
В Бурятии нашли тело 73-летней сборщицы шиповника
30.08.2022 в 13:16
В Улан-Удэ запустили автобус в микрорайон Радужный
30.08.2022 в 12:42
Альпинисты убирают опасные камни со скал около ВСЖД
30.08.2022 в 12:32
В Бурятии задержан молодой сельчанин, обвиняемый в убийстве местного фермера
30.08.2022 в 12:21
Житель Улан-Удэ обгорел, пытаясь потушить пожар
30.08.2022 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска представят Путину
Их презентация пройдет в рамках Восточного экономического форума
30.08.2022 в 15:18
В Улан-Удэ займутся патриотическим воспитанием

О нововведениях, которые ждут школы с 1 сентября, рассказали в Горсовете

30.08.2022 в 14:38
Власти Улан-Удэ выясняют причины образования провалов на двух улицах
На место выехала комиссия городских чиновников
30.08.2022 в 14:05
Забайкальцы поставили в Бурятию больных лошадей
Ветеринарные специалисты республики выявили несанкционированный ввоз лошадей с лептоспирозом
30.08.2022 в 13:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru