В Улан-Удэ займутся патриотическим воспитанием

В столице Бурятии в рамках проекта «Школы минпросвещения России» запускаются два масштабных проекта – «Разговоры о важном» и «Моя школа». О том, как будут реализовываться эти проекты, а также о том, как школы Улан-Удэ готовятся к новому учебному году, рассказали на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского Горсовета.

Воспитать патриотов

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» будет посвящен патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Во всех школах города учебная неделя будет начинаться с классного часа. С детьми будут проводить беседы на темы патриотизма и гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии. В помощь классным руководителям подготовлен сервис и оперативный доступ к контенту проекта. Первое внеурочное занятие должно состояться уже 5 сентября.

Еще один проект минпросвещения - «Моя школа», который поможет учителям с материалами для проведения уроков.

Школы Бурятии ждет еще одно нововведение – с 1 сентября учебная неделя будет начинаться с поднятия российского флага. Флагштоки установлены уже во всех школах города.

- В каждой школе появится также советник директора по воспитанию. Финансирование на зарплату выделяется из федерального бюджета, оплата будет как средняя по экономике. Советник по воспитанию будет курировать все детские движения: Юнармию, Российское движение школьников. Учащиеся смогут вступить в движение «Орлята России», - рассказал председатель комитета Горсовета по социальной политике Денис Гармаев.

Линейки в очном формате

В новом учебном году в Улан-Удэ за парты 58 общеобразовательных школ сядут порядка 67,5 тысяч учащихся, из них более 7,5 тысяч первоклассников. Все учреждения прошли приемку к новому учебному году межведомственной комиссией, в состав которой вошли представители Росгвардии, Управления общественной безопасности, МЧС, Госпожнадзора. Во всех учреждениях подписаны акты готовности.

Образовательные учреждения обеспечены охраной. Заключены договоры с частными охранными организациями, имеются кнопки тревожной сигнализации.

Традиционно школьные линейки пройдут 1 сентября.

- Линейки 1 сентября начнутся во всех школах торжественно, с соблюдением всех противоэпидемических мер - это пропускной режим, термометрия, обработка рук, уборка помещений, использование рециркуляторов. Нам очень важно, чтобы образовательный процесс шёл в очном формате, - сообщили на заседании.

На подготовку к новому 2022-2023 учебному году выделено 504 миллиона рублей. Самая большая доля из этой суммы направлена на капитальный ремонт по федеральной программе. В рамках программы две отдаленные городские школы - начальная школа №5 в мкрн Сосновый Бор и школа №50 - уже готовы к новому учебному году. Здесь проведен капитальный ремонт, приобретена новая мебель и оборудование, школы укомплектованы учебниками, системой безопасности.

- Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Обе школы готовы к открытию 1 сентября 2022 года, - отметили в Горсовете.

В этом году две городских школы признали аварийными – корпус школы №38 по ул. Богданова и школу №9.

- В течение двух лет мы мониторили школу №9, и в июне экспертиза показала, что трещины в здании расширились. С первого сентября решили в этом здании детей не учить. Принято решение часть детей оставить учиться в пристрое, заниматься дети будут в три смены. Там обустроили перегородки, сделали классы, перенесли вахту, системы безопасности, косметический ремонт выполнили. Часть учащихся перейдет в школу №1. По 38 школе - часть детей будет учиться в основном здании по ул. Шаляпина, а часть уйдет в 64 школу, будет организован подвоз учащихся, - рассказали на заседании.

Также на заседании обсудили работу межведомственной группы по обеспечению безопасности на территории города, созданной в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». О значимости работы группы рассказала председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации г. Улан-Удэ Светлана Трифонова.

Нововведением этого года в городских школах станет также смена оператора питания. Школы №19 и 41 заключили договор с ООО «Школьное питание», которое организует питание в школьных столовых. Ранее подобного опыта у фирмы не было, поэтому город будет держать работу ООО на особом контроле.

- Можно назвать это экспериментом. Время покажет, насколько он будет удачен. Скоро мы узнаем, насколько улучшилось качество работы, потому что питание детей – это острая тема, очень много норм, которые нужно соблюдать, - отметил председатель профильного комитета горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.



Фото: пресс-служба горсовета Улан-Удэ