Мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска представят Путину

Глава Бурятии Алексей Цыденов представит мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска на президиуме под председательством президента России Владимира Путина. Заседание состоится в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, ранее Алексей Цыденов проработал мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска на совместном совещании с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутнев и помощником президента РФ Максимом Орешкиным.Как отмечал в ходе этих совещаний глава Бурятии, мастер-план Улан-Удэ включает несколько направлений. В первую очередь это проекты по дальнейшей застройки города с учётом комфортного проживания для самих горожан. Также это реконструкция центральной части города и развитие кварталов, разработка и запуск новых маршрутов общественного транспорта, благоустройство общественных территорий и зон отдыха, качественное озеленение. Кроме того, планируется развитие концепции Улан-Удэ как основного хаба для туристов, едущих не только на Байкал, но и в азиатские страны.Мастер-план Северобайкальска так же как и Улан-Удэ разрабатывается при поддержке института развития ДОМ.РФ. Главная идея заключается в улучшении качества жизни населения с одной стороны, и сохранении природного и культурного ландшафта Байкала, с другой. Развитие Северобайкальска предлагается осуществлять по трём ключевым направлениям: экономика и туризм в балансе с природой; профессиональное образование – новые лидеры – новая среда; устранение инфраструктурных ограничений. Развитию туризма будет способствовать формирование эколого-туристического кластера.Напомним, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Лучшие мастер-планы будут представлены во Владивостоке в сентябре на ВЭФ-2022. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы.Фото: kremlin.ru