Общество 30.08.2022 в 16:10

Сформировано новое правительство Монголии с наибольшим числом министров в истории страны

В нем будут работать министр по восстановлению програнпереходов и министр по сокращению пробок в Улан-Баторе
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Сформировано новое правительство Монголии с наибольшим числом министров в истории страны
В понедельник на пленарном заседании внеочередной сессии Великого Государственного Хурала (ВГХ, парламента) премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ представил вопрос о назначении и освобождении от должности члена правительства, сообщает МОНЦАМЭ.

Согласно поправкам к Конституции, 10 членов парламента назначаются министрами правительства, возглавляемого премьер-министром Л.Оюун-Эрдэнэ. Помимо премьер-министра, в правительстве будет 21 министр, что делает его правительством с наибольшим количеством министров в истории Монголии.

Сегодня пленарное заседание продолжится, и новые члены правительства принесут присягу и приступят к исполнению своих полномочий. Вновь сформированное правительство будет работать с 16 министерствами. В дополнение к заместителю премьер-министра и главе Управления делами правительства ожидается, что в его составе будут работать три министра без министерств (без портфеля).

Кроме того, Д.Амарбаясгалан, Ж.Ганбаатар, Х.Болорчулуун, Н.Учрал и Ж.Сухбаатар назначаются министрами впервые, в то время как остальные были назначены министрами один и несколько раз.

Итак, в составе нового правительства будут работать:

1. С.Амарсайхан - заместитель премьер-министра
2. Д.Амарбаясгалан - управляющий делами правительства
3. Ч.Хурэлбаатар - министр экономического развития
4. Б.Батцэцэг - министр иностранных дел
5. Б.Жавхлан - министр финансов
6. Х.Нямбаатар - министр юстиции и внутренних дел
7. Б.Бат-Эрдэнэ - министр окружающей среды и туризма
8. Г.Сайханбаяр- министр обороны
9. Б.Мунхбаатар - министр строительства и градостроения
10. Л.Энх-Амгалан - министр образования и науки
11. С.Бямбацогт - министр дорожно-транспортного развития
12. Ч.Номин – министр культуры
13. Ж.Ганбаатар - министр горнодобывающей и тяжелой промышленности
14. Д.Сарангэрэл - министр труда и социальной защиты
15. Х.Болорчулуун - министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности
16. Н.Учрал- министр цифрового развития и коммуникаций
17. Б.Чойжилсурэн - министр энергетики
18. С.Энхболд- министр здравоохранения
19. Министр Монголии, председатель Национального комитета по восстановлению програнпереходов - (еще не назначен)
20. Ж.Сухбаатар - министр Монголии, председатель Национального комитета по сокращению пробок на дорогах в Улан-Баторе
21. Б.Бат-Эрдэнэ - министр Монголии, председатель Национального комитета по Олимпийским играм, общественной физической культуре и спорту.

Фото: montsame.mn
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