Общество 30.08.2022 в 16:31

В Бурятии 31 августа ожидаются заморозки до минус 6 градусов

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности
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Текст: Номер один
В Бурятии 31 августа ожидаются заморозки до минус 6 градусов
В Бурятии 31 августа местами по центральным и южным районам республики ожидаются заморозки до -1,-3, по северным и юго-западным районам до -6 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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