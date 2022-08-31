Общество 31.08.2022 в 10:00

День знаний и стенаний

Добрый праздник 1 сентября на деле оказывается проверкой родителей на стрессоустойчивость
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Текст: Номер один
День знаний и стенаний
Нервничающие мамы и бабушки, бегающие по магазинам и докупающие то, о чем забыли в суматохе отцы, суета, нервы, стресс… В общем, количество нервных клеток у населения в этот день заметно сокращается.

День знаний — стресс для каждого пятого родителя, выяснил портал SuperJob. Четверо из десяти работающих планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить ребенка в школу.

«Матери испытывают стресс 1 сентября вдвое чаще отцов, а 45% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках» - таковы результаты опроса.

И немудрено: тяга к идеальности события, жажда, чтобы у ребенка остались самые лучшие впечатления, как правило, эти самые впечатления и портят. Ведь главное – не выглаженный костюм, красивый букет цветов и модный школьный рюкзак. Гораздо важнее - счастливые мама и папа, которые не бегают «в пене и мыле», срывая друг на друге агрессию, а поддерживают свое чадо в знаменательный для него день.

Кстати, в Госдуме снова обсуждается идея сделать 1 сентября выходным днем. На сей раз с такой инициативой в минтруд обратился депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. По его словам, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник. А выходной поможет «уделить больше внимания своему ребенку, и не только первокласснику».
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