В Улан-Удэ некому водить автобусы и маршрутки

- Ежедневно на линиях городских маршрутов работают 525 автобусов малого класса, МУП «Городские маршруты» обеспечивает выпуск 57 автобусов большого и среднего классов, - сообщили «Номер один» в комитете по транспорту.





В этом году в столице Бурятии ждут поступления 124 новых автобусов большой и средней вместимости. Очевидно, город собирается постепенно вытеснить частников. Они, впрочем, и сами уже уходят с рынка перевозок – содержание автобусов выросло на 40%, и извоз перестал приносить хороший доход, как это было ранее. Однако перед городом стоит непростая задача – набрать водителей на новые автобусы. Какие еще есть сегодня проблемы в Улан-Удэ в сфере перевозок, разбирался «Номер один».Итак, ожидается, что до конца 2022 года в Улан-Удэ поступят 124 автобуса большого и среднего классов. В 2023 году ждут еще 14 автобусов.В июле администрация города заключила контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на поставку в лизинг автобусов среднего класса «ПАЗ» и автобусов большого класса «ВолгаБас». Пазики смогут перевозить единовременно 52 пассажира, в автобусах 19 сидячих мест. Произведены они на Павловском автобусном заводе в Нижегородской области. «ВолгаБас» рассчитаны на перевозку 111 человек, посадочных мест – 28. Сделаны автобусы во Владимирской области, НПО «ВолгаБас».Первая партия «ВолгаБас» ожидается уже в сентябре, привезут 20 автобусов. Пазики появятся в Улан-Удэ в октябре, их также будут завозить в количестве 21 - 22 единиц.Между тем число автобусов малого класса (в народе - маршруток) в городе сократилось с 1800 до 525.Отметим, количество маршруток сократилось на всех направлениях.- По сравнению с 2021 годом, парк подвижного состава сократился на 21%. Сокращение подвижного состава связано с его физическим износом, ужесточением законодательных требований к регулярным перевозкам, высокой закредитованностью частных перевозчиков, низкой рентабельностью работы. В 2020 - 2021 гг. отток транспортных средств и водителей усилился в связи с сокращением пассажиропотока на фоне ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, - отмечают в комитете по транспорту.Председатель профсоюза автомобильного транспорта дорожного хозяйства Республики Бурятия Игорь Сластин говорит, что тяжелым бременем на водителей легло подорожавшее обслуживание своих автобусов – запчасти после введения санкций подорожали на 30—40%.Водители маршруток это подтверждают: подорожали не только запчасти, но и масла.- Если раньше запчасть, к примеру, стоила 2 000, сейчас она продается по 5 000. Поменять колеса – 40 тысяч, по 10 тысяч за каждое. Замена масла стоит 7 000, а делать это нужно ежемесячно. Если машина в аренде, еще платить 2 000 ежедневно, - говорит водитель городского маршрута.По словам Игоря Сластина, ушедшие с маршрутов водители бросили свои машины. У кого-то они сломались, кто-то сменил сферу деятельности, кто-то уехал работать на вахту.- Весной уволились сотни водителей. Некоторые маршруты уже заканчивают свою деятельность, например, 23-й, 25-й маршруты, там очень мало машин осталось. Количество автобусов сократилось до 50% на большинстве маршрутов. Если раньше каждый день выходило по 60 машин на каждом маршруте, то сейчас осталось всего 30, восемь в резерве стоят, 21 - 22 выходят на линию, - рассказывает Игорь Сластин.В апреле 2022 года минтрансу было поручено выплатить субсидии частным перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам Улан-Удэ и его пригородам. Предполагалось, что субсидированная поддержка составит 59 млн рублей. Она должна была помочь водителям в ситуации с повышением цен на ГСМ и запчасти, а также удержать рост тарифов для населения. Изначально срок получения субсидии определен с 15 апреля по 15 июля. Размер поддержки для водителя - 1 тыс. рублей за каждый рабочий день.Однако водители городских маршрутов денег так и не увидели.- Ни одного рубля субсидий не получили до сих пор. Люди, как лошади, работали, в итоге надоело, - говорит водитель маршрута.Поддержать частных перевозчиков могла бы и какая-либо госпрограмма по субсидированию затрат.- В 2016 году существовала программа по поддержке водителей на покупку новых автобусов. Если водитель покупал автобус, 50% стоимости покупки ему возвращало государство. Сейчас подобная программа бы не помешала, - говорит Игорь Сластин.По словам водителя городского маршрута, не добавляет оптимизма ко всему прочему и поведение пассажиров.- Из-за того, что машин стало меньше, люди срывают злость на нас – тех, кто работает. Выговаривают свои претензии нецензурной бранью. Город застраивается, расширяется, а машин, наоборот, становится меньше. Взять, например, Энергетик. Там не было ни 140, ни 142 квартала, ни «Солнцеграда». Вывезти всех желающих просто невозможно. Люди привыкли, что через пять минут машина приезжает, а теперь приходится ждать, и потом они высказывают нам свое недовольство… Молодежь стремится обмануть. Показывают скриншот об оплате, а тебе деньги не падают. Он когда-то оплатил проезд и теперь этот скрин тычет, - перечисляет водитель.К появлению новых автобусов в городе наш собеседник относится скептически.- Автобусы появятся, а работать на них некому будет. Взять наш маршрут. С 2003 года вожу людей. 20 лет ребята накатывали маршрут, все сами, помощи ни от кого не ждали. Почему город тогда не дал эти автобусы? Вряд ли кто-то с нашего маршрута уйдет на новые автобусы, - рассуждает водитель.Администрация города по поводу возможной нехватки водителей сохраняет спокойствие. Привлечь новых сотрудников на автобусы планируют увеличением зарплаты.Сейчас средняя зарплата в МУП «Городские маршруты» составляет 33 тыс. рублей. С сентября планируют повысить до 40 тысяч.Между тем ожидания у потенциальных водителей гораздо выше.- Сейчас на вахтах водителям в нефтяных компаниях, на золотодобыче предлагают зарплату от 80 тысяч. Многие уже уехали. Вряд ли за 40 тысяч найдется много желающих работать. Это тяжелый труд и большая ответственность. На автобусы водителей не хватает даже сейчас, - говорит Игорь Сластин.Городские власти, помимо покупки новых автобусов, намерены продолжить изменение схемы перевозок. Напомним, суть транспортной реформы в том, что жителей отдаленных микрорайонов, окраин города станут довозить до мест курсирования трамваев МУП «Управление трамвая» или прохождения автобусов большой вместимости, и люди должны пересесть в них, чтобы продолжить путь дальше.Сейчас пересадочный тариф действует на маршрутах №1, 10, 46а. Власти города собираются расширить список маршрутов, участвующих в системе пересадочного тарифа.Планы, конечно, неплохие. Будем надеяться, что желающих трудоустроиться в МУП «Городские маршруты» появится достаточно, а водители будут профессионалами своего дела. Иначе возить нас станут гастарбайтеры из Средней Азии и республик Кавказа, как в соседнем Иркутске.Фото: «Номер один»