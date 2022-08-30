Танкисты ВВО из Читы – чемпионы «Танкового биатлона»

Сборная команда России заняла первое место в финале «Танкового биатлона» и побила собственный рекорд эстафеты, установленный ими в полуфинале. Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали военнослужащим в ходе церемонии закрытия игр вручил заместитель министра обороны РФ - генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщила пресс-служба ВВО.Главная гонка прошла на полигоне «Алабино» в Московской области перед переполненными трибунами болельщиков и руководящим составом Министерства обороны России.Экипаж сборной в составе командира танка старшины Дмитрия Бочкарева, наводчика-оператора старшего сержанта Олега Орлова и механика-водителя сержанта Сандана Санжиева показал превосходный результат, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд. Этот временной показатель стал новым рекордом состязаний. Отметим, что все члены экипажа проходят военную службу по контракту в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае.Капитан команды – начальник отделения штаба общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в городе Чита, - майор Ильнар Сагдиев отметил, что участники конкурса лидировали с максимальным результатом и смогли справиться с волнением. Россияне блестяще прошли дистанцию. Вторыми финишировали танкисты из Белоруссии, третьими стали китайские военнослужащие.«В целом, экипажи отработали хорошо, поразив 23 цели из 24. Конечно, есть, к чему стремиться. Надеюсь, в следующем году поразим все цели», - подчеркнул капитан команды.Напомним, чемпионами «Танкового биатлона» неоднократно становились и танкисты ВВО из Бурятии.Фото: function.mil.ru