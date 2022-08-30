Бригады скорой помощи в Бурятии могут пополнить студенты и выпускники вузов

Правительство России приняло решение допускать к работе в выездных бригадах скорой помощи студентов медицинских вузов (с пятого курса) и выпускников. Мера действует с 22 августа этого года и продлится как минимум до 31 декабря 2023 года.Так, студенты, окончившие четыре курса по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» смогут работать в должности фельдшера в составе выездной бригады скорой помощи. В этой же должности под контролем врача могут работать те, кто получил степень бакалавра.В должности врача смогут работать выпускники, имеющие диплом специалиста по «Лечебному делу» и «Педиатрии». Но только после обучения по краткосрочным дополнительным профпрограммам (не менее 36 часов) по скорой медицинской помощи.Фото: «Номер один»