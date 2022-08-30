Общество 30.08.2022 в 18:25

В Бурятии покупатели смартфонов в довесок получат ряд российских приложений

Власти определили перечень программ, обязательных к предустановке на гаджеты
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии покупатели смартфонов в довесок получат ряд российских приложений
Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры в 2023 году. Это касается всех таких гаджетов, произведенных в России и странах – членах Евразийского экономического союза.

В список обязательного ПО включены навигационная система 2ГИС и программа для чтения электронных книг «Литрес: читай и слушай!». А в список программ, предустанавливаемых на телевизоры, – программа для доступа к соцсетям Rutube. В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».

Ранее власти приняли решение об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на технически сложные устройства. Эта норма начнет действовать уже с 1 сентября этого года.

Фото: «Номер один»

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