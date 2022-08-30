В Бурятии покупатели смартфонов в довесок получат ряд российских приложений

Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры в 2023 году. Это касается всех таких гаджетов, произведенных в России и странах – членах Евразийского экономического союза.В список обязательного ПО включены навигационная система 2ГИС и программа для чтения электронных книг «Литрес: читай и слушай!». А в список программ, предустанавливаемых на телевизоры, – программа для доступа к соцсетям Rutube. В качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система «Яндекс».Ранее власти приняли решение об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на технически сложные устройства. Эта норма начнет действовать уже с 1 сентября этого года.Фото: «Номер один»