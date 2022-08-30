Жители Бурятии в новогодние праздники будут отдыхать девять дней

В правительстве России установили количество выходных и праздничных дней в следующем году. Так, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. Однако 1 и 8 число первого месяца года выпадают на воскресенье – их планируется перенести на 24 февраля и 8 мая.Таким образом, официальными выходными становятся даты с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Кроме того, нерабочими будут 8 марта, 29 апреля-1 мая, 10-12 июня и 4-6 ноября.Кроме того, в Бурятии выходным днем также традиционно является начало празднования Сагаалгана – первого дня Нового года по лунному календарю. Однако указ о его назначении пока еще не подписан.Фото: «Номер один»