Общество 31.08.2022 в 09:30

Материнский капитал для жителей Бурятии может перевалить за миллион рублей

В Госдуму внесли законопроект об увеличении выплаты при рождении ребенка
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Текст: Станислав Сергеев
Материнский капитал для жителей Бурятии может перевалить за миллион рублей
Программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тысяч рублей. Как пишут «Известия», такой законопроект 30 августа намерена внести в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России».

Его авторы объясняют эту инициативу невысокими демографическими показателями в стране. Поддержали идею в профильном комитете и в других фракциях. По мнению экспертов, повышать размер маткапитала необходимо, но вместе с этим нужно и расширять цели его использования.

Напомним, недавно увеличился и региональный материнский (семейный) капитал, размер которого равен 30% от маткапитала, выплачиваемого через пенсионный фонд. Теперь на ребенка, рожденного до 1 января 2020 года, он составляет 157,3 тысячи рублей, на детей рожденных после 1 января 2020 года – 207,9 тысячи рублей, поясняли в Минсоцзащите Бурятии.

Фото: «Номер один»
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