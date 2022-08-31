В Бурятии контрабандисты не мелочатся

Девятнадцать уголовных дел возбудили бурятские таможенники за семь месяцев нынешнего года, из них 16 - за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Из числа незаконного перемещаемых товаров наибольшая доля приходится на лесоматериалы. По фактам контрабанды леса Бурятская таможня возбудила 14 уголовных дел, изъяла свыше 6 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 88 млн рублей.Два уголовных дела в текущем году возбуждено по фактам контрабанды алюминия и минералов полудрагоценных камней (нефрита и жадеита). По этим уголовным делам Бурятская таможня изъяла почти 7 тонн полудрагоценных камней стоимостью свыше 123 млн рублей.Еще три уголовных дела Бурятская таможня возбудила по фактам незаконного перемещения сильнодействующих веществ, пересылаемых в международном почтовом отправлении (изъято более 45 граммов СДВ); уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере (более 448 млн рублей за не ввезенные в Россию оборудование и материалы);. А также – за предоставление документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.Уголовные дела находятся в производстве следственных органов.Фото: Бурятская таможня