100 человек заразились клещевыми инфекциями в Бурятии

По состоянию на 30 августа в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 4231 человек, в том числе 1152 ребёнка. Это на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.За прошедшую неделю с укусами клещами в медицинские организации обратилось 66 человек. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 100 случаев инфекций, передающихся клещами: 44 – клещевого вирусного энцефалита, 44 – клещевого боррелиоза и 12 – клещевого риккетсиоза.Фото: pixabay.com