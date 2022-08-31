Общество 31.08.2022 в 09:34
100 человек заразились клещевыми инфекциями в Бурятии
Всего жертвами укусов насекомых стали более 4 тысяч жителей республики
Текст: Константин Воронов
По состоянию на 30 августа в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 4231 человек, в том числе 1152 ребёнка. Это на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
За прошедшую неделю с укусами клещами в медицинские организации обратилось 66 человек. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 100 случаев инфекций, передающихся клещами: 44 – клещевого вирусного энцефалита, 44 – клещевого боррелиоза и 12 – клещевого риккетсиоза.
Фото: pixabay.com
За прошедшую неделю с укусами клещами в медицинские организации обратилось 66 человек. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 100 случаев инфекций, передающихся клещами: 44 – клещевого вирусного энцефалита, 44 – клещевого боррелиоза и 12 – клещевого риккетсиоза.
Фото: pixabay.com
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