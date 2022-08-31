В Улан-Удэ все готово к появлению мальчика с птичкой

В Улан-Удэ на Гостиных рядах приступают к установке скульптуры Геннадия Васильева «Мальчик с птичкой» в исполнении его ученика Даши Намдакова. Как сообщили в мэрии города, строители уже подобрали камень под основание композиции, сама скульптура уже готова. Ее установят после завершения монтажа подсветки нового фонтана.





Сейчас строители устанавливают арт-объект «Сердце», монтируют скамейки с навесом, завершаются работы по устройству наружного освещения. В ближайшее время установят отреставрированную скульптуру «Пенсионер» по ул. Куйбышева.





– Размещение скульптур в местах массового притяжения - важный элемент развития городской среды. Мы надеемся, что территория вокруг Гостиных рядов станет одним из интересных общественных пространств. Скульптура отражает динамичность современного города, но сохраняя при этом свою идентичность, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки.Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ. Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.Фото: мэрия Улан-Удэ