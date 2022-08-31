В Бурятии в Горячинске появится возможность реконструировать аэродром

В Бурятии появится возможность провести реконструкцию аэродрома в курортном селе Горячинск. Минприроды России подготовило соответствующие изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, сообщила пресс-служба ведомства.Взлетно-посадочная полоса в селе не действует уже более 20 лет. Однако региональные власти отмечают, что с развитием туризма на восточном берегу Байкала, остро ощущается необходимость реконструкции ВПП, которая позволит организовать турпоток в этом направлении. Однако начать работы по реконструкции из-за строгих законодательных ограничений, которые действуют сегодня в зоне Байкальской природной территории, не представлялось возможным.Подготовленный документ предусматривает дополнение перечня в части возможности строительства и реконструкции особо опасных и технически сложных объектов, предназначенных для приема и отправки воздушных судов. «Дополнить подпунктом: с) объектов, предназначенных для приема, отправки воздушных судов в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (при наличии взлетно-посадочной полосы длиной не менее 1300 метров)», - говорится в проекте постановления.Отметим, курорт «Горячинск» - один из старейших в Бурятии, первый на Байкале бальнеологический курорт, он был основан в 1810 году. Сейчас ведется его реконструкция.Фото: «Номер один»