В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет

«Однако уже спустя три года недостатки ремонта стали проявлять себя в полной мере: протекает крыша практически во всех помещениях, водостоки установлены так, что вода течет на стены школы. По всему зданию отмечается искривление дверей и дверных проемов, стеклопакеты в окнах некачественные. Искривились и провисают полы, на стенах появились трещины», - рассказали об итогах проверки в ОНФ.





Нарекания общественников вызвало и качество ремонта в кабинете специального образовательного центра «Точка роста» - там протекает и провисает потолок, гниет пол, пахнет плесенью. По мнению проверяющих, дефекты являются прямым следствием некачественно проведенных подрядчиком строительных и ремонтных работ.





Эксперты Народного фронта в Бурятии обратились в администрацию Джидинского района по факту выявления строительных дефектов в здании общеобразовательной школы в селе Желтура. Ранее от жителей района в ОНФ поступило сразу несколько обращений с жалобами на качество капитального ремонта, проведенного в 2019 году в Желтуринской школе.Как сообщают «фронтовики», стоимость ремонтных работ в школе составила более 15,3 млн рублей. На эти средства предусматривалось устройство кровли, водостока, установка окон ПВХ и дверей, подвесных потолков, полов, внешнее покрытие сайдингом и другое. Проведенный капитальный ремонт был принят.«Капитальный ремонт школ в нашем регионе достаточно обширен. Так, например, в этом году в ремонте находится 53 объекта. Это достаточно высокий показатель в сравнении с другими регионами ДФО и СФО. Однако количество не говорит никогда о качестве. В данном случае, когда речь идет об образовательном учреждении, лучше меньше, да лучше. Ремонт школы провели три года назад, с точки зрения эксплуатации это ничтожно малый срок для таких недочетов. И речь идет не только о некачественном ремонте, но и о формальном контроле или правильным будет сказать его отсутствии. На данном этапе мы направили запрос в район с требованием организации срочной претензионной работы. Как организовать процесс, исходя из того, что уже практически начло нового учебного года, это задача района и школы», - отметила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.Фото: ОНФ Бурятии