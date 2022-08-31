Общество 31.08.2022 в 10:41

В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет

Общественники выявили массу проблем в отремонтированной Желтуринской школе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет
Эксперты Народного фронта в Бурятии обратились в администрацию Джидинского района по факту выявления строительных дефектов в здании общеобразовательной школы в селе Желтура. Ранее от жителей района в ОНФ поступило сразу несколько обращений с жалобами на качество капитального ремонта, проведенного в 2019 году в Желтуринской школе.

Как сообщают «фронтовики», стоимость ремонтных работ в школе составила более 15,3 млн рублей. На эти средства предусматривалось устройство кровли, водостока, установка окон ПВХ и дверей, подвесных потолков, полов, внешнее покрытие сайдингом и другое. Проведенный капитальный ремонт был принят.

«Однако уже спустя три года недостатки ремонта стали проявлять себя в полной мере: протекает крыша практически во всех помещениях, водостоки установлены так, что вода течет на стены школы. По всему зданию отмечается искривление дверей и дверных проемов, стеклопакеты в окнах некачественные. Искривились и провисают полы, на стенах появились трещины», - рассказали об итогах проверки в ОНФ.


Нарекания общественников вызвало и качество ремонта в кабинете специального образовательного центра «Точка роста» - там протекает и провисает потолок, гниет пол, пахнет плесенью. По мнению проверяющих, дефекты являются прямым следствием некачественно проведенных подрядчиком строительных и ремонтных работ.


«Капитальный ремонт школ в нашем регионе достаточно обширен. Так, например, в этом году в ремонте находится 53 объекта. Это достаточно высокий показатель в сравнении с другими регионами ДФО и СФО. Однако количество не говорит никогда о качестве. В данном случае, когда речь идет об образовательном учреждении, лучше меньше, да лучше. Ремонт школы провели три года назад, с точки зрения эксплуатации это ничтожно малый срок для таких недочетов. И речь идет не только о некачественном ремонте, но и о формальном контроле или правильным будет сказать его отсутствии. На данном этапе мы направили запрос в район с требованием организации срочной претензионной работы. Как организовать процесс, исходя из того, что уже практически начло нового учебного года, это задача района и школы», - отметила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

Фото: ОНФ Бурятии
Теги
школа ремонт ОНФ

Все новости

В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах
31.08.2022 в 11:02
В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет
31.08.2022 в 10:41
В Бурятии в Горячинске появится возможность реконструировать аэродром
31.08.2022 в 10:17
День знаний и стенаний
31.08.2022 в 10:00
Установление инвалидности: условия и сроки
31.08.2022 в 10:00
В Улан-Удэ все готово к появлению мальчика с птичкой
31.08.2022 в 09:44
100 человек заразились клещевыми инфекциями в Бурятии
31.08.2022 в 09:34
В Бурятии контрабандисты не мелочатся
31.08.2022 в 09:31
Материнский капитал для жителей Бурятии может перевалить за миллион рублей
31.08.2022 в 09:30
В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка
31.08.2022 в 09:20
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах
Появление новых сетей здесь позволит в будущем  подключить к централизованному водоснабжению «сотые» кварталы
31.08.2022 в 11:02
В Бурятии в Горячинске появится возможность реконструировать аэродром
Взлетно-посадочная полоса в курортном селе на побережье Байкала не действует уже более 20 лет
31.08.2022 в 10:17
День знаний и стенаний
Добрый праздник 1 сентября на деле оказывается проверкой родителей на стрессоустойчивость
31.08.2022 в 10:00
Установление инвалидности: условия и сроки
Отчего зависит срок установления инвалидности?
31.08.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru