В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах

В Улан-Удэ специалисты городского «Водоканала» продолжают прокладку новых коммунальных сетей в 128-м и 129-м микрорайонах. При этом работы по строительству новых водоводов уже практически завершены. Так, уже построено 2,5 км сетей водоснабжения и 8 камер с необходимым оборудованием. Работы выполнены на 98 процентов, сообщили в администрации столицы Бурятии.«Главной нашей задачей является своевременное подключение многоквартирной жилой застройки к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, согласно заключенному контракту со специализированным застройщиком. Это будет крупный жилой массив, благоустройство которого должно полностью соответствовать современным требованиям. Общая сумма выполненных работ составит почти 50 млн рублей. Отмечу, это первый такой крупный контракт для нашего предприятия за последние несколько лет», - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.При этом, появление новых сетей водоснабжения в этом районе позволит в будущем также осуществить подключение к централизованному водоснабжению потребителей индивидуальных домов, расположенных в «сотых» кварталах.Что касается строительства сетей водоотведения, то все работы ведутся в соответствии с производственным графиком. За две недели уже выполнено около 40 процентов запланированных работ.Согласно проекту, на объекте планируется построить также около 500 метров нового канализационного коллектора диаметром 400 мм. Кроме того, на сети будет произведен монтаж 10 смотровых колодцев для ее последующего обслуживания.Ориентировочно, до 30 сентября все работы по строительству нового канализационного коллектора будут завершены.Фото: ulan-ude-info.ru