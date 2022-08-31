Общество 31.08.2022 в 11:57
В Вашингтоне открылись «Дни Монголии-2022»
Здесь проходят ярмарки продукции монгольских национальных производителей, культурные мероприятия и выставки
Текст: Номер один
Открытие «Дней Монголии-2022», организованных в рамках темы «Форум Монголии по торговле, инвестициям и наследию 2022», состоялось в Международном торговом центре имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает МОНЦАМЭ.
Целью мероприятия является расширение торгово-экономического сотрудничества между США и Монголией, подключение предпринимателей к зарубежным рынкам, привлечение инвесторов и продвижение продукции национальных производителей и монгольского наследия.
С приветственной речью на открытии выступили временный поверенный в делах и советник посольства Монголии в США Я.Болд-Эрдэнэ, глава Управления малого и среднего предпринимательства Я.Эрдэнэсайхан, старший советник Министерства сельского хозяйства США Дж.Вэйд Шеффард, старший сотрудник Всемирного банка Лианг Ванг.
В мероприятии принимают участие более 80 человек, в том числе посольство Монголии и более 20 монгольских производителей шерсти, кашемира, кожи, шитья, ремесел, косметики и продуктов питания, а также представители сферы культуры и искусства.
Официальные лица из правительственных учреждений США, таких как Государственный департамент, Торговая палата и Всемирный банк, также принимают участие в Днях Монголии по приглашению. Во время мероприятия для публики будут организованы ярмарки продукции монгольских национальных производителей, культурные мероприятия и выставки.
Фото: montsame.mn
Целью мероприятия является расширение торгово-экономического сотрудничества между США и Монголией, подключение предпринимателей к зарубежным рынкам, привлечение инвесторов и продвижение продукции национальных производителей и монгольского наследия.
С приветственной речью на открытии выступили временный поверенный в делах и советник посольства Монголии в США Я.Болд-Эрдэнэ, глава Управления малого и среднего предпринимательства Я.Эрдэнэсайхан, старший советник Министерства сельского хозяйства США Дж.Вэйд Шеффард, старший сотрудник Всемирного банка Лианг Ванг.
В мероприятии принимают участие более 80 человек, в том числе посольство Монголии и более 20 монгольских производителей шерсти, кашемира, кожи, шитья, ремесел, косметики и продуктов питания, а также представители сферы культуры и искусства.
Официальные лица из правительственных учреждений США, таких как Государственный департамент, Торговая палата и Всемирный банк, также принимают участие в Днях Монголии по приглашению. Во время мероприятия для публики будут организованы ярмарки продукции монгольских национальных производителей, культурные мероприятия и выставки.
Фото: montsame.mn