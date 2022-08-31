В Улан-Удэ возобновят маршрут №9

В Улан-Удэ с 1 сентября будет возобновлен маршрут №9, сообщили в мэрии города. Он будет отправляться с СНТ «Профсоюзник» через остановку «КПП» по улице Дорожной и по кругу через Бурводстрой. В будние дни маршрут будет осуществлять 19 рейсов.Также с 30 августа изменилась схема маршрута №4а – теперь он трижды в день заезжает с Площадки в мкрн Полигон, где ранее не было транспортного обслуживания.Фото: «Номер один»