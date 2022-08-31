Общество 31.08.2022 в 12:21

В Улан-Удэ возобновят маршрут №9

Он свяжет микрорайон Заречный с новой школой на Автотранспортной
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ возобновят маршрут №9
В Улан-Удэ с 1 сентября будет возобновлен маршрут №9, сообщили в мэрии города. Он будет отправляться с СНТ «Профсоюзник» через остановку «КПП» по улице Дорожной и по кругу через Бурводстрой. В будние дни маршрут будет осуществлять 19 рейсов.

Также с 30 августа изменилась схема маршрута №4а – теперь он трижды в день заезжает с Площадки в мкрн Полигон, где ранее не было транспортного обслуживания.

Фото: «Номер один»
Теги
транспорт

Все новости

В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики
31.08.2022 в 12:37
В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск
31.08.2022 в 12:30
В Улан-Удэ возобновят маршрут №9
31.08.2022 в 12:21
В Вашингтоне открылись «Дни Монголии-2022»
31.08.2022 в 11:57
В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах
31.08.2022 в 11:02
В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет
31.08.2022 в 10:41
В Бурятии в Горячинске появится возможность реконструировать аэродром
31.08.2022 в 10:17
День знаний и стенаний
31.08.2022 в 10:00
Установление инвалидности: условия и сроки
31.08.2022 в 10:00
В Улан-Удэ все готово к появлению мальчика с птичкой
31.08.2022 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики
«Важно знать и ценить историю родного края», - подчеркивают они
31.08.2022 в 12:37
В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск
Они стали одной из причин гибели пилотов и травмирования пассажиров самолета Ан-24 после неудачной посадки с отказавшим двигателем
31.08.2022 в 12:30
В Вашингтоне открылись «Дни Монголии-2022»
Здесь проходят ярмарки продукции монгольских национальных производителей, культурные мероприятия и выставки
31.08.2022 в 11:57
В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах
Появление новых сетей здесь позволит в будущем  подключить к централизованному водоснабжению «сотые» кварталы
31.08.2022 в 11:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru