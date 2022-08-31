Общество 31.08.2022 в 12:30

В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск

Они стали одной из причин гибели пилотов и травмирования пассажиров самолета Ан-24 после неудачной посадки с отказавшим двигателем
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Текст: Номер один
В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск
В Бурятии снесены очистные сооружения и сети наружной канализации, находящиеся вблизи аэродрома Нижнеангарск, из-за которых погибли люди, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск Байкальского транспортного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации Северо-Байкальского района о признании незаконным разрешения на ввод эксплуатацию очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в поселке Нижнеангарск, запрете их эксплуатации и обязании произвести снос объекта.

Ранее в июне 2019 года данные сооружения явились препятствием к движению самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» при экстренной посадке и привели к гибели людей. Однако на протяжении трех лет администрация района решение суда не исполняла.

При этом принимаемые администрацией меры и ход выполняемых работ находились на контроле прокуратуры и в августе текущего года решение суда исполнено в полном объеме. Очистные сооружения и сети наружной канализации, представлявшие угрозу безопасности для воздушных судов, снесены.

В Бурятии суд в еще ноябре 2019 года удовлетворил исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе объекта очистных сооружений и сети наружной канализации вблизи аэродрома поселка Нижнеангарск. Исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района было подано в суд после прокурорской проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Установлено, что, в нарушение требований воздушного законодательства, объект был построен и введен в эксплуатацию без разрешения Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.  Здание очистных сооружений было возведено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создает угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов.

Решением Северобайкальского городского суда разрешение администрации Северо-Байкальского района на ввод в эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в поселке Нижнеангарск признано незаконным, эксплуатация объекта запрещена. Администрации района было предписано снести объект. Однако судебные тяжбы тянулись три года.

Как сообщал «Номер один», самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который опубликовали 30 июля. Кроме того, МАК рекомендовал провести разовую проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26 после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
авиакатастрофа Нижнеангарск очистные снос

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