Общество 31.08.2022 в 12:37
В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики
«Важно знать и ценить историю родного края», - подчеркивают они
Текст: Номер один
Многие жители республики не знают и не ценят историю своей малой родины и даже с неуважительной пренебрежительностью относятся к общественным местам своего края. Поэтому так важно поменять отношение к родным местам, - считают волонтеры АНО «Событие».
Проект "Большая вода начинается с малой" - это обустройство и приведение в порядок культурных, значимых и энергетических сильных мест: "Гора Убиенная" и перевал "Мандрик". На популярных пунктах остановки автомобилистов волонтеры установили аутентичные беседки и эко-стенды, где расписаны названия и истории мест, а так же правила поведения на природе. Вся информация искусно выжжена на деревянных табличках вручную художником Табиту Мердыгеевым.
В дни установки беседок и стендов на Горе Убиенная/ Стоянке Гэсэра и перевале Мандрик волонтеры провели экоакции по уборке мусора. С каждой территории было собрано более 40 мешков мусора (240 литров) и целых 2 мешка окурков.
Парадокс состоит в том, что люди приезжая на святые места оставляют после себя много мусора.
Гора / перевал Мандрик (высота 860 м.), отрог хребта Хамар-Дабана - особое место. На вершине Мандрика есть священное место ОБОО, где нужно поклониться местным духам, хозяину местности (эзэн, бур.). Обижать «хозяина» местности нельзя, поэтому путники бросают монетки, повязывают шелковые ленты, а кто-то «капает» спиртное – для удачной и безопасной дороги. Но самая главная традиция и правило - нужно быть вежливым с хозяином местности и, конечно, соблюдать чистоту и порядок.
Еще об одном месте силы – горе Убиенной - рассказывает директор АНО «Событие» Чингис Болотов: «Через гору Убиенную проходил Чайный путь и здесь разбойники нападали на купцов. Поэтому гора носит названием Убиенная. На противоположной стороне Гусиного озера расположен Тамчинский дацан, который несколько столетий являлся главной резиденцией Хамбо Лам и собирал тысячи паломников со всего востока. Там же на берегах озера Гусиное у Тамчинского дацана в 1921 году проходили ожесточённые бои Азиатской дивизии русского белогвардейского барона Романа Унгерна с войсками будущего маршала СССР Константина Рокоссовского. Исход этих сражений определил завершение гражданской войны в пользу Красной армии на территории Бурят-Монгольской АССР. Здесь созидал деятельный декабрист Николай Бестужев, несколько лет прожил дед Александра Сергеевича Пушкина Арап Петра Великого, сформирован Селенгинский пехотный полк».
Проект реализуется на средства Грантового конкурса экологических проектов En+ Group.
Проект "Большая вода начинается с малой" - это обустройство и приведение в порядок культурных, значимых и энергетических сильных мест: "Гора Убиенная" и перевал "Мандрик". На популярных пунктах остановки автомобилистов волонтеры установили аутентичные беседки и эко-стенды, где расписаны названия и истории мест, а так же правила поведения на природе. Вся информация искусно выжжена на деревянных табличках вручную художником Табиту Мердыгеевым.
В дни установки беседок и стендов на Горе Убиенная/ Стоянке Гэсэра и перевале Мандрик волонтеры провели экоакции по уборке мусора. С каждой территории было собрано более 40 мешков мусора (240 литров) и целых 2 мешка окурков.
Парадокс состоит в том, что люди приезжая на святые места оставляют после себя много мусора.
Гора / перевал Мандрик (высота 860 м.), отрог хребта Хамар-Дабана - особое место. На вершине Мандрика есть священное место ОБОО, где нужно поклониться местным духам, хозяину местности (эзэн, бур.). Обижать «хозяина» местности нельзя, поэтому путники бросают монетки, повязывают шелковые ленты, а кто-то «капает» спиртное – для удачной и безопасной дороги. Но самая главная традиция и правило - нужно быть вежливым с хозяином местности и, конечно, соблюдать чистоту и порядок.
Еще об одном месте силы – горе Убиенной - рассказывает директор АНО «Событие» Чингис Болотов: «Через гору Убиенную проходил Чайный путь и здесь разбойники нападали на купцов. Поэтому гора носит названием Убиенная. На противоположной стороне Гусиного озера расположен Тамчинский дацан, который несколько столетий являлся главной резиденцией Хамбо Лам и собирал тысячи паломников со всего востока. Там же на берегах озера Гусиное у Тамчинского дацана в 1921 году проходили ожесточённые бои Азиатской дивизии русского белогвардейского барона Романа Унгерна с войсками будущего маршала СССР Константина Рокоссовского. Исход этих сражений определил завершение гражданской войны в пользу Красной армии на территории Бурят-Монгольской АССР. Здесь созидал деятельный декабрист Николай Бестужев, несколько лет прожил дед Александра Сергеевича Пушкина Арап Петра Великого, сформирован Селенгинский пехотный полк».
Проект реализуется на средства Грантового конкурса экологических проектов En+ Group.
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