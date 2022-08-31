В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики

Многие жители республики не знают и не ценят историю своей малой родины и даже с неуважительной пренебрежительностью относятся к общественным местам своего края. Поэтому так важно поменять отношение к родным местам, - считают волонтеры АНО «Событие».Проект "Большая вода начинается с малой" - это обустройство и приведение в порядок культурных, значимых и энергетических сильных мест: "Гора Убиенная" и перевал "Мандрик". На популярных пунктах остановки автомобилистов волонтеры установили аутентичные беседки и эко-стенды, где расписаны названия и истории мест, а так же правила поведения на природе. Вся информация искусно выжжена на деревянных табличках вручную художником Табиту Мердыгеевым.В дни установки беседок и стендов на Горе Убиенная/ Стоянке Гэсэра и перевале Мандрик волонтеры провели экоакции по уборке мусора. С каждой территории было собрано более 40 мешков мусора (240 литров) и целых 2 мешка окурков.Парадокс состоит в том, что люди приезжая на святые места оставляют после себя много мусора.Гора / перевал Мандрик (высота 860 м.), отрог хребта Хамар-Дабана - особое место. На вершине Мандрика есть священное место ОБОО, где нужно поклониться местным духам, хозяину местности (эзэн, бур.). Обижать «хозяина» местности нельзя, поэтому путники бросают монетки, повязывают шелковые ленты, а кто-то «капает» спиртное – для удачной и безопасной дороги. Но самая главная традиция и правило - нужно быть вежливым с хозяином местности и, конечно, соблюдать чистоту и порядок.Еще об одном месте силы – горе Убиенной - рассказывает директор АНО «Событие» Чингис Болотов: «Через гору Убиенную проходил Чайный путь и здесь разбойники нападали на купцов. Поэтому гора носит названием Убиенная. На противоположной стороне Гусиного озера расположен Тамчинский дацан, который несколько столетий являлся главной резиденцией Хамбо Лам и собирал тысячи паломников со всего востока. Там же на берегах озера Гусиное у Тамчинского дацана в 1921 году проходили ожесточённые бои Азиатской дивизии русского белогвардейского барона Романа Унгерна с войсками будущего маршала СССР Константина Рокоссовского. Исход этих сражений определил завершение гражданской войны в пользу Красной армии на территории Бурят-Монгольской АССР. Здесь созидал деятельный декабрист Николай Бестужев, несколько лет прожил дед Александра Сергеевича Пушкина Арап Петра Великого, сформирован Селенгинский пехотный полк».Проект реализуется на средства Грантового конкурса экологических проектов En+ Group.