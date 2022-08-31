В Москве на 92-м году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Бывший главный федеральный инспектор в Бурятии Борис Данилов вспоминает, что «Михаил Сергеевич был исторической личностью».«Я с ним познакомился, когда в начале 90-х он уже был отстранен от власти, но участвовал в общероссийских совещаниях и форумах с участием различных партий, а к нам в Улан-Удэ он приезжал в 1996 году во время президентской кампании, его тогдашний мэр Валерий Шаповалов принимал. Помнится, тогда Михаила Сергеевича не предупредили, как есть буззы и он облил свой галстук мясным соком», - рассказывает Борис Данилов. - А если серьёзно, то поначалу я поддерживал Михаила Горбачёва, когда в конце его пребывания в должности президента СССР он пытался сохранить страну в рамках «консенсуса» и обновлённого единого государства. Но не получилось. Его соперник Борис Ельцин оказался «бойцом» и в итоге страна распалась».Как отметил Борис Данилов, «именно Горбачёв вторично прорубил окно в Европу, дал нам свободу, а его слабость позволила республикам тогда уйти от весьма вероятного кровавого сценария, как в Югославии, в основном спокойно разойтись и начать строить свою новую жизнь».«Михаил Сергеевич Горбачёв вошёл в историю как незаурядная, можно сказать даже великая личность. Он перевёл страну с рельсов коммунизма и тотального дефицита на построение государства с демократическими принципами, начав закладку фундамента современной рыночной экономики, дав людям ощущение перемен и свободы», - в свою очередь отмечает депутат Народного Хурала Бурятии Иринчей Матханов.Однако далеко не все позитивно оценивают деятельность первого и последнего президента Советского союза. Так, например, депутат Хурала Игорь Бобков полагает, что роль Михаила Горбачёва была больше негативной для СССР.- Он один смог разрушить 300-миллионную супердержаву, - говорит Игорь Бобков. - Прежде всего потому, что обесценил прошлое великой страны, тот цемент, на котором она держалась. Великая империя также была объединена интернациональной идеей построения большой страны, где всем соседям жилось бы хорошо. Фактически этот человек, начав перестройку и гласность, запустил неконтролируемые процессы и быстро уничтожил огромную империю, а Борис Ельцин ее добил окончательно.Фото: kremlin.ru