В Улан-Удэ за сутки выявили 40 нарушителей масочного режима

В Бурятии в ежедневном режиме проходят рейды мобильных групп, которые проверяют соблюдение масочного режима и противоэпидемических мер в организациях. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, только в минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 244 объекта, выявлено 40 нарушений. По 12 случаям составлены протоколы об административном правонарушении.По итогам рейда нарушения антиковидных мер выявлены в кафе «Пирожковая» по ул. Комсомольская, парикмахерской «Золотая стрекоза», частном охранном агентстве «Защита», магазине «Точка вкуса» на ул. Терешковой, магазине «ВилБи» на ул. Терешковой, в ТЦ «People's Park»: «РеспектКом», кафе «Бууза Рум» на ул. Ленина, кафе «Токио» на ул. Сухэ-Батора, ТЦ «Форум»: ресторан быстрого питания «СабВэй».Всего с момента возобновления работы мобильных групп с 22 августа проверено 492 объекта. Более 40 нарушителей привлечены к административной ответственности.По республике также организована работа мобильных групп на общественном транспорте. Только в Улан-Удэ за минувшие сутки проверено 45 транспортных средств и 320 пассажиров. Выявлено 5 нарушений.Фото: «Номер один»