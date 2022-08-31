Общество 31.08.2022 в 14:36

В Улан-Удэ за сутки выявили 40 нарушителей масочного режима

Антиковидные рейды проходят в организациях и общественных местах
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за сутки выявили 40 нарушителей масочного режима
В Бурятии в ежедневном режиме проходят рейды мобильных групп, которые проверяют соблюдение масочного режима и противоэпидемических мер в организациях. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, только в минувшие сутки в Улан-Удэ проверено 244 объекта, выявлено 40 нарушений. По 12 случаям составлены протоколы об административном правонарушении.

По итогам рейда нарушения антиковидных мер выявлены в кафе «Пирожковая» по ул. Комсомольская, парикмахерской «Золотая стрекоза», частном охранном агентстве «Защита», магазине «Точка вкуса» на ул. Терешковой, магазине «ВилБи» на ул. Терешковой, в ТЦ «People's Park»: «РеспектКом», кафе «Бууза Рум» на ул. Ленина, кафе «Токио» на ул. Сухэ-Батора, ТЦ «Форум»: ресторан быстрого питания «СабВэй».

Всего с момента возобновления работы мобильных групп с 22 августа проверено 492 объекта. Более 40 нарушителей привлечены к административной ответственности.

По республике также организована работа мобильных групп на общественном транспорте. Только в Улан-Удэ за минувшие сутки проверено 45 транспортных средств и 320 пассажиров. Выявлено 5 нарушений.

Фото: «Номер один»
Теги
маски проверка

Все новости

В Улан-Удэ за сутки выявили 40 нарушителей масочного режима
31.08.2022 в 14:36
«Михаил Сергеевич был исторической личностью»
31.08.2022 в 13:40
В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики
31.08.2022 в 12:37
В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск
31.08.2022 в 12:30
В Улан-Удэ возобновят маршрут №9
31.08.2022 в 12:21
В Вашингтоне открылись «Дни Монголии-2022»
31.08.2022 в 11:57
В Улан-Удэ завершается строительство сетей водоснабжения в 128-м и 129-м микрорайонах
31.08.2022 в 11:02
В Бурятии школа после капремонта протекает и гниет
31.08.2022 в 10:41
В Бурятии в Горячинске появится возможность реконструировать аэродром
31.08.2022 в 10:17
День знаний и стенаний
31.08.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
«Михаил Сергеевич был исторической личностью»
В Бурятии вспоминают Михаила Горбачева
31.08.2022 в 13:40
В Бурятии волонтеры занялись обустройством сакральных уголков республики
«Важно знать и ценить историю родного края», - подчеркивают они
31.08.2022 в 12:37
В Бурятии, наконец, снесены очистные и сети канализации около аэродрома Нижнеангарск
Они стали одной из причин гибели пилотов и травмирования пассажиров самолета Ан-24 после неудачной посадки с отказавшим двигателем
31.08.2022 в 12:30
В Улан-Удэ возобновят маршрут №9
Он свяжет микрорайон Заречный с новой школой на Автотранспортной
31.08.2022 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru