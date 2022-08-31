В Улан-Удэ «Хатико» ждет у дверей умершую хозяйку

В столице Бурятии волонтеры фонда «Собака счастья» рассказали про собаку, чья судьба схожа с историей знаменитого пса по кличке Хатико. Пес-дворняжка продолжает второй день сидеть около места работы своей хозяйки, которая к несчастью, так и не вышла из здания.

«Хозяйка умерла прямо на работе, куда она приходила со своим питомцем. И там же, прижавшись к двери, уже второй день ее ждет преданный друг. Она не понимает что произошло, все еще надеется, что за ней вернется хозяйка и с места не отходит. Собака сейчас испытывает сильнейший стресс, горе и ей как никогда сейчас нужна семья, которая может подарить дом и помочь пережить это. Собака спокойная, адекватная, но немного напугана»,

- написали в фонде «Собака счастья».



Как отметили активисты, о судьбе животного рассказала подписчица, которая все это время пытается помочь четвероногому другу. Она сама ищет передержку, ходит подкармливает, но очень боится, что хвостика заберет отлов.

«Ребят, давайте поможем найти дом или хотя бы передержку собаке. Может быть, у вас найдется временный уголок в вашей ограде или у ваших друзей. Мы поможем с кормом и возьмем на себя все затраты по ней»,

- обращаются в фонде.



Волонтеры просят: «Расскажите об этой истории, поделитесь с друзьями, может у кого-то дрогнет сердце и он захочет подарить не только временную крышу над головой, но и оставить себе этого преданного хвостика». Для того, чтобы узнать подробности или забрать собаку к себе, можно обратиться в фонд.

Фото: Собака счастья