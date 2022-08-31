Общество 31.08.2022 в 15:17

В Бурятии сократились продажи витаминов

Их стоимость становится не по карману жителям республики
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии сократились продажи витаминов
Как сообщили в DSM Group, в июле продажи лекарств в аптеках в России сократились на 17% год к году, до 297 млн упаковок, в денежном выражении - на 1,9%, до 87,9 млрд рублей. В Бурятии наблюдаются аналогичные тенденции, сообщил «Номер один» источник в одной из крупных аптечных  сетей.

- Жители Бурятии стали меньше покупать витамины и биологически активные добавки (БАД) — их продажи упали примерно на треть по сравнению с началом года, - говорит представитель сети. - Причин снижения продаж несколько - подорожание витаминов и вымывание импортной продукции, которая и раньше была дороже, и окончание острой фазы пандемии, когда потребление витаминов традиционно было более активным.

Среди причин сжатия рынка эксперты называют сделанные потребителями зимой запасы препаратов, особенно в после введения западных санкций, когда население Бурятии, опасаясь подорожания, лихорадочно закупалось впрок, особенно активно приобретая импортные медикаменты.

Также эксперты в Бурятии отмечают, что падение продаж особенно сильно происходит там, «где наблюдается перенасыщение точек, а их во время пандемии открылось масса в надежде на лёгкие деньги». Там этот процесс будет усугубляться.

Между тем, как отмечают в DSM  Group, в фармотрасли рассчитывают, что новая волна пандемии и рост сезонных заболеваний позволит фармритейлерам поддержать продажи во втором полугодии.

Фото: «Номер один»
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