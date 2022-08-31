Общество 31.08.2022 в 15:44
Улан-удэнцы возмущены варварским ремонтом дорог
На этот раз речь идет об улицах Терешковой и Павлова
Текст: Номер один
В паблике «Анонимная Бурятия» горожане жалуются на варварскую работу дорожников, которые делают ремонт дорог и бордюров по улице Павлова и Терешковой. На опубликованных фото видно, как корни деревьев стали обнажены, а некоторые зеленые насаждения либо вырваны, либо пострадали.
«Обратите внимание на безобразие, которое делается на ремонте дороги по ул.Павлова (весной делали) и ул.Терешковой, возле института культуры. Всю растительность рабочие по сломали «Бобкэтом», все корни и т. д. Эти деревья и кустарники садили мы в 80-х годах. Больше здесь ни кустика не посадили, а если и садили, так это все засохло, Жалко, что эту зелень: березы, шиповник и прочее, - сейчас уничтожают», - пишет автор поста в паблике В Контакте.
Напомним, это уже не первый случай, когда ремонт дорог оборачивается гибелью деревьев. Так, недавно мы писали о том, как пострадала старейшая аллея, расположенная вдоль парка им. Орешкова, напротив гимназии №59. Работники подрядной организации ООО «Дорстройинвест», ремонтируя близлежащее дорожное полотно, повредили зеленые насаждения.
«Обратите внимание на безобразие, которое делается на ремонте дороги по ул.Павлова (весной делали) и ул.Терешковой, возле института культуры. Всю растительность рабочие по сломали «Бобкэтом», все корни и т. д. Эти деревья и кустарники садили мы в 80-х годах. Больше здесь ни кустика не посадили, а если и садили, так это все засохло, Жалко, что эту зелень: березы, шиповник и прочее, - сейчас уничтожают», - пишет автор поста в паблике В Контакте.
Напомним, это уже не первый случай, когда ремонт дорог оборачивается гибелью деревьев. Так, недавно мы писали о том, как пострадала старейшая аллея, расположенная вдоль парка им. Орешкова, напротив гимназии №59. Работники подрядной организации ООО «Дорстройинвест», ремонтируя близлежащее дорожное полотно, повредили зеленые насаждения.
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