Общество 31.08.2022 в 15:45
Михаил Горбачев: фигура, сотканная из противоречий
Теперь он принадлежит истории, которая одна только и может вершить над смертными последний суд
Текст: Номер один
Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев был одной из самых известных и ярких, но в то же время и самых противоречивых фигур новейшей отечественной и мировой истории. Предпринятая им во второй половине 1980-х годов попытка «перестройки» социалистической модели развития в целях ее демократизации и «ускорения» темпов роста стала ответом на сильнейший общественный запрос и породила в Советском Союзе большие надежды и ожидания. Но она не оправдала этих надежд, а наоборот, обернулась глубоким кризисом в идеологии, экономике и общественно-политической жизни.
Кризис этот привел в 1991 году к распаду прежней «сверхдержавы» и появлению на мировой арене 15 новых независимых государств, включая современную Россию. Важнейшей заслугой Горбачева принято считать то, что этот процесс проходил сравнительно бескровно. С другой стороны, русский народ стал в результате этой исторической драмы самой большой в мире разделенной нацией.
Одновременно распался и так называемый социалистический лагерь прежних союзников СССР. Было объявлено о прекращении холодной войны как глобального идеологического противостояния между Востоком и Западом. При Горбачеве состоялось воссоединение Германии, советские войска были выведены из Афганистана. В 1990 году ему по совокупности заслуг была присуждена Нобелевская премия мира.
Возвращение истории и политики
Горбачев, родившийся 2 марта 1931 года на Ставрополье, получил высшее юридическое образование, но сразу ушел на комсомольскую и партийную работу. По его собственным воспоминаниям, войти в политическую элиту страны ему помогло, в частности, покровительство бывшего советского лидера Юрия Андропова, который до прихода к высшей власти возглавлял Комитет государственной безопасности СССР. В марте 1985 года Горбачев был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и сам стал высшим руководителем не только партии, но фактически и всего государства. Официально это было закреплено в 1988 году избранием его председателем президиума Верховного Совета СССР.
На фоне своих предшественников из того исторического периода, который он сам же сразу и окрестил «застойным», новый лидер выглядел очень выигрышно - свежо, молодо, энергично. И даже его стиль общения - простой, открытый, искренний - располагал к нему людей. В общем, уставший от прежней пропагандистской казенщины народ охотно откликнулся на призывы Горбачева, поверил его обещаниям.
Одним из фирменных знаков политики Горбачева стала гласность. На общественное обсуждение выносились даже самые острые и запретные прежде темы. Газеты и журналы выходили рекордными тиражами и пользовались невероятным спросом. Так, у еженедельника «Аргументы и факты» в 1990 году тираж приближался к 34 млн экземпляров, а читательская аудитория - к 100 млн человек; фантастические результаты вошли в книгу рекордов Гиннесса. На Центральном телевидении родилась легендарная ныне программа «Взгляд». Журналистика стала одной из самых популярных профессий.
В общественное сознание возвращались исключенные из него ранее по цензурным соображениям факты, названия, имена. Литературные журналы, печатавшие «новинки из прошлого», тоже были нарасхват. Страна, по сути, заново обретала свою историю.
Возрождалась и публичная политика - во многом благодаря тому, что КПСС лишилась своей монополии на власть, в стране была введена многопартийность. Впервые за советский период проводились альтернативные выборы на съезды народных депутатов. Первый такой съезд в 1989 году избрал Горбачева председателем Верховного совета СССР, другой - президентом страны. Но уже пятый съезд в 1991 году фактически объявил о самороспуске.
Депутатами съездов были известнейшие в стране люди, включая академиков Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова. С парламентской трибуны бросал вызов Горбачеву его же собственный выдвиженец Борис Ельцин. Восходили звезды новых политиков, в том числе Анатолия Собчака. Прямые трансляции со съездов вызывали больший интерес, чем самые популярные телепрограммы.
Разговорами сыт не будешь
Реальная жизнь в стране вопреки ожиданиям никак не налаживалась, а наоборот, становилась все труднее. Экономика буксовала, прилавки магазинов пустели. Номинальные доходы населения росли, но купить на них было нечего. Легализация предпринимательства, отмена монополии на внешнюю торговлю, начало приватизации преподносились как политические успехи, но на деле нередко вызывали раздражение, поскольку вели к социальному расслоению.
Крайне непопулярной мерой оказалась антиалкогольная кампания, ударившая и по бюджету страны, и по престижу власти. В постсоветский период и сам Горбачев признавал, что в том виде, в котором ее проводили, она была ошибочной.
В конце апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС на Украине произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, которая, несмотря на героические усилия ликвидаторов, сопровождалась массовым выбросом радиации в окружающую среду. Вопреки очевидной опасности для здоровья людей власти во избежание паники все же решили провести в Киеве, Минске и других городах первомайские демонстрации. Ответственность задним числом легла на Горбачева.
В 1988 году грянуло новое бедствие - разрушительное землетрясение в армянском Спитаке. Горбачев тогда находился с визитом в США, но прервал поездку и вылетел в пострадавшую республику. Кстати, СССР тогда сразу запросил помощь международного сообщества, что было воспринято как подтверждение растущей открытости страны для внешнего мира.
Между тем внутри Союза нарастала напряженность, в том числе в межнациональных отношениях. Уже в 1986 году смена партийного руководителя в Казахстане вызвала протесты. Через два года вспыхнул затяжной конфликт в Нагорном Карабахе. Во многих местах, от Прибалтики до Закавказья, тлели очаги сепаратизма.
Кое-где советские власти пытались силой подавлять выступления местных националистов, в других местах (прежде всего в Прибалтике) сторонники сохранения СССР не получали серьезной поддержки от союзного руководства. За некоторые из силовых акций Горбачева позже пытались привлечь к суду, хотя на самом деле он как раз старался не брать на себя ответственность за противодействие сепаратизму, а перекладывал это бремя на военных. В конечном счете это ему и аукнулось, поскольку в решающий момент те его не поддержали.
Вообще в стране, включая и Россию, начальные симпатии к нему и оптимистичные ожидания, связывавшиеся с его приходом к власти, постепенно сменились разочарованием. И когда в августе 1991 года группа заговорщиков из так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) предприняла попытку переворота для прекращения перестройки и реставрации прежних советских порядков (хотя и под новыми, «реформаторскими», лозунгами), народ в ответ поднялся на защиту свободы, но олицетворением ее был уже не Горбачев, а Ельцин.
Прозвали «меченым»
Прежнему же кумиру, как водится, припомнили все подряд - от политических просчетов до личных слабостей. Включая склонность к бесконечным словоизлияниям с речевыми ошибками типа «нАчать», курьезными цитатами наподобие «лучше работать завтра, чем сегодня» и неотвязным «Ну, вы меня понимаете».
Даже трогательную его любовь к жене, Раисе Максимовне, скончавшейся в 1999 году от лейкоза, недоброжелатели задним числом обращали против него. Дескать, слишком уж он потакал своей своенравной первой леди, оставшейся для него на всю жизнь единственной.
Так что в глазах многих ожесточенных сердцем соотечественников Горбачев со своим заметным родимым пятном на лбу и по сей день остается «меченым», корнем всех бед.
Хотя по-прежнему много и тех, кто помнит и чтит его добрые намерения, веру в «общечеловеческие ценности и нормы международного права», о которых он говорил в своей Нобелевской лекции, стремление дать людям свободу.
Нет пророка в своем отечестве
Но все же в России пророка и спасителя отечества из Горбачева не получилось. Зато на Западе им всегда бурно восхищались, а всемирно известную фамилию его сокращали до уменьшительно-ласкательного «Горби».
Работая за океаном, я был свидетелем того, как он купался в волнах этой любви в ходе сначала официальных, а потом и частных визитов в США и Канаду. Пару раз и сам с ним общался, задавал вопросы на интересующие меня профессиональные темы.
Например, однажды спросил, считает ли он исторически взаимосвязанными явлениями крах СССР и тот быстрый закат Pax Americana - однополярного мира во главе с США, - который мы все наблюдаем в последние годы. Но он сказал, что, на его взгляд, это явления разной природы. А попутно припомнил, как на втором году перестройки нефть на мировых рынках подешевела до 10-12 долларов за баррель из-за того, что США тайно договорились с Саудовской Аравией опустить цену, чтобы еще сильнее экономически подкосить Советский Союз.
На самом деле главный пример откровенного вероломства по отношению к нему его зарубежных партнеров другой - обещание не расширять НАТО на восток. Теперь, когда архивы холодной войны уже в значительной мере открыты, этот обман общеизвестен и несомненен. В оправдание себе западные «джентльмены» ссылались и ссылаются на то, что, мол, страна, которой они при Горбачеве давали обещания, прекратила свое существование.
А России по этой логике как бы никто ничего не обещал. Хотя она и является по международному праву общепризнанным государством - преемником СССР.
И старый обман аукается ей до сих пор.
Негодовать и удивляться по этому поводу бессмысленно. Западные коллеги последнего советского лидера продвигали собственные национальные и коллективные интересы, сугубо эгоистичные. И искренне радовались тому, что он позволял им это делать. Вольно же ему было им верить.
Перед вечностью
Долгая жизнь Михаила Горбачева вместила многое. Теперь он принадлежит истории, которая одна только и может вершить над смертными последний суд. Хочется верить, что приговор ее будет справедливым.
Обозреватель ТАСС Андрей Шитов,
Москва, 31 августа.
Кризис этот привел в 1991 году к распаду прежней «сверхдержавы» и появлению на мировой арене 15 новых независимых государств, включая современную Россию. Важнейшей заслугой Горбачева принято считать то, что этот процесс проходил сравнительно бескровно. С другой стороны, русский народ стал в результате этой исторической драмы самой большой в мире разделенной нацией.
Одновременно распался и так называемый социалистический лагерь прежних союзников СССР. Было объявлено о прекращении холодной войны как глобального идеологического противостояния между Востоком и Западом. При Горбачеве состоялось воссоединение Германии, советские войска были выведены из Афганистана. В 1990 году ему по совокупности заслуг была присуждена Нобелевская премия мира.
Возвращение истории и политики
Горбачев, родившийся 2 марта 1931 года на Ставрополье, получил высшее юридическое образование, но сразу ушел на комсомольскую и партийную работу. По его собственным воспоминаниям, войти в политическую элиту страны ему помогло, в частности, покровительство бывшего советского лидера Юрия Андропова, который до прихода к высшей власти возглавлял Комитет государственной безопасности СССР. В марте 1985 года Горбачев был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и сам стал высшим руководителем не только партии, но фактически и всего государства. Официально это было закреплено в 1988 году избранием его председателем президиума Верховного Совета СССР.
На фоне своих предшественников из того исторического периода, который он сам же сразу и окрестил «застойным», новый лидер выглядел очень выигрышно - свежо, молодо, энергично. И даже его стиль общения - простой, открытый, искренний - располагал к нему людей. В общем, уставший от прежней пропагандистской казенщины народ охотно откликнулся на призывы Горбачева, поверил его обещаниям.
Одним из фирменных знаков политики Горбачева стала гласность. На общественное обсуждение выносились даже самые острые и запретные прежде темы. Газеты и журналы выходили рекордными тиражами и пользовались невероятным спросом. Так, у еженедельника «Аргументы и факты» в 1990 году тираж приближался к 34 млн экземпляров, а читательская аудитория - к 100 млн человек; фантастические результаты вошли в книгу рекордов Гиннесса. На Центральном телевидении родилась легендарная ныне программа «Взгляд». Журналистика стала одной из самых популярных профессий.
В общественное сознание возвращались исключенные из него ранее по цензурным соображениям факты, названия, имена. Литературные журналы, печатавшие «новинки из прошлого», тоже были нарасхват. Страна, по сути, заново обретала свою историю.
Возрождалась и публичная политика - во многом благодаря тому, что КПСС лишилась своей монополии на власть, в стране была введена многопартийность. Впервые за советский период проводились альтернативные выборы на съезды народных депутатов. Первый такой съезд в 1989 году избрал Горбачева председателем Верховного совета СССР, другой - президентом страны. Но уже пятый съезд в 1991 году фактически объявил о самороспуске.
Депутатами съездов были известнейшие в стране люди, включая академиков Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова. С парламентской трибуны бросал вызов Горбачеву его же собственный выдвиженец Борис Ельцин. Восходили звезды новых политиков, в том числе Анатолия Собчака. Прямые трансляции со съездов вызывали больший интерес, чем самые популярные телепрограммы.
Разговорами сыт не будешь
Реальная жизнь в стране вопреки ожиданиям никак не налаживалась, а наоборот, становилась все труднее. Экономика буксовала, прилавки магазинов пустели. Номинальные доходы населения росли, но купить на них было нечего. Легализация предпринимательства, отмена монополии на внешнюю торговлю, начало приватизации преподносились как политические успехи, но на деле нередко вызывали раздражение, поскольку вели к социальному расслоению.
Крайне непопулярной мерой оказалась антиалкогольная кампания, ударившая и по бюджету страны, и по престижу власти. В постсоветский период и сам Горбачев признавал, что в том виде, в котором ее проводили, она была ошибочной.
В конце апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС на Украине произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, которая, несмотря на героические усилия ликвидаторов, сопровождалась массовым выбросом радиации в окружающую среду. Вопреки очевидной опасности для здоровья людей власти во избежание паники все же решили провести в Киеве, Минске и других городах первомайские демонстрации. Ответственность задним числом легла на Горбачева.
В 1988 году грянуло новое бедствие - разрушительное землетрясение в армянском Спитаке. Горбачев тогда находился с визитом в США, но прервал поездку и вылетел в пострадавшую республику. Кстати, СССР тогда сразу запросил помощь международного сообщества, что было воспринято как подтверждение растущей открытости страны для внешнего мира.
Между тем внутри Союза нарастала напряженность, в том числе в межнациональных отношениях. Уже в 1986 году смена партийного руководителя в Казахстане вызвала протесты. Через два года вспыхнул затяжной конфликт в Нагорном Карабахе. Во многих местах, от Прибалтики до Закавказья, тлели очаги сепаратизма.
Кое-где советские власти пытались силой подавлять выступления местных националистов, в других местах (прежде всего в Прибалтике) сторонники сохранения СССР не получали серьезной поддержки от союзного руководства. За некоторые из силовых акций Горбачева позже пытались привлечь к суду, хотя на самом деле он как раз старался не брать на себя ответственность за противодействие сепаратизму, а перекладывал это бремя на военных. В конечном счете это ему и аукнулось, поскольку в решающий момент те его не поддержали.
Вообще в стране, включая и Россию, начальные симпатии к нему и оптимистичные ожидания, связывавшиеся с его приходом к власти, постепенно сменились разочарованием. И когда в августе 1991 года группа заговорщиков из так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) предприняла попытку переворота для прекращения перестройки и реставрации прежних советских порядков (хотя и под новыми, «реформаторскими», лозунгами), народ в ответ поднялся на защиту свободы, но олицетворением ее был уже не Горбачев, а Ельцин.
Прозвали «меченым»
Прежнему же кумиру, как водится, припомнили все подряд - от политических просчетов до личных слабостей. Включая склонность к бесконечным словоизлияниям с речевыми ошибками типа «нАчать», курьезными цитатами наподобие «лучше работать завтра, чем сегодня» и неотвязным «Ну, вы меня понимаете».
Даже трогательную его любовь к жене, Раисе Максимовне, скончавшейся в 1999 году от лейкоза, недоброжелатели задним числом обращали против него. Дескать, слишком уж он потакал своей своенравной первой леди, оставшейся для него на всю жизнь единственной.
Так что в глазах многих ожесточенных сердцем соотечественников Горбачев со своим заметным родимым пятном на лбу и по сей день остается «меченым», корнем всех бед.
Хотя по-прежнему много и тех, кто помнит и чтит его добрые намерения, веру в «общечеловеческие ценности и нормы международного права», о которых он говорил в своей Нобелевской лекции, стремление дать людям свободу.
Нет пророка в своем отечестве
Но все же в России пророка и спасителя отечества из Горбачева не получилось. Зато на Западе им всегда бурно восхищались, а всемирно известную фамилию его сокращали до уменьшительно-ласкательного «Горби».
Работая за океаном, я был свидетелем того, как он купался в волнах этой любви в ходе сначала официальных, а потом и частных визитов в США и Канаду. Пару раз и сам с ним общался, задавал вопросы на интересующие меня профессиональные темы.
Например, однажды спросил, считает ли он исторически взаимосвязанными явлениями крах СССР и тот быстрый закат Pax Americana - однополярного мира во главе с США, - который мы все наблюдаем в последние годы. Но он сказал, что, на его взгляд, это явления разной природы. А попутно припомнил, как на втором году перестройки нефть на мировых рынках подешевела до 10-12 долларов за баррель из-за того, что США тайно договорились с Саудовской Аравией опустить цену, чтобы еще сильнее экономически подкосить Советский Союз.
На самом деле главный пример откровенного вероломства по отношению к нему его зарубежных партнеров другой - обещание не расширять НАТО на восток. Теперь, когда архивы холодной войны уже в значительной мере открыты, этот обман общеизвестен и несомненен. В оправдание себе западные «джентльмены» ссылались и ссылаются на то, что, мол, страна, которой они при Горбачеве давали обещания, прекратила свое существование.
А России по этой логике как бы никто ничего не обещал. Хотя она и является по международному праву общепризнанным государством - преемником СССР.
И старый обман аукается ей до сих пор.
Негодовать и удивляться по этому поводу бессмысленно. Западные коллеги последнего советского лидера продвигали собственные национальные и коллективные интересы, сугубо эгоистичные. И искренне радовались тому, что он позволял им это делать. Вольно же ему было им верить.
Перед вечностью
Долгая жизнь Михаила Горбачева вместила многое. Теперь он принадлежит истории, которая одна только и может вершить над смертными последний суд. Хочется верить, что приговор ее будет справедливым.
Обозреватель ТАСС Андрей Шитов,
Москва, 31 августа.
Фото: museum.gorby.ru