В Закаменском районе были задержаны коровы в количестве трех штук. Животные размешены на скотстоянке, - сообщается в паблике «Закаменский район» В Контакте.Собственникам задержанных животных предлагается подойти в администрацию Закаменска с документами.- Все безнадзорно гуляющие животные (КРС) будут загоняться на штрафстоянку. Собственники будут штрафоваться и также оплачивать услуги стоянки животных, - предупредили в администрации Закаменского района.Отметим, проблема шатающихся по городам и селам без надзора коров и лошадей для республики не нова. Хозяева животных нередко отпускают скот на самовыпас.- Лoшaди, кopoвы, и даже бараны периодических пopтят чужое имyщecтвo. Страдают и сами животные: некоторые питаются мусором, другие – попадают в опасные ситуации и гибнут. Также коровы и лошади нepeдкo cтaнoвятcя причиной ДTП, - поясняют в администрации.Что касается лошадей, то с ними не все так просто:- В настоящее время идёт поиск собственников домашних животных (лошадей). Он затрудняется тем, что не все лошади имеют тавро, в связи с чем установить собственника не представляется возможным. Отследить маршрут, который ведёт к дому, в настоящее время также невозможен, так как домашние животные питаются подножным кормом, - говорят в администрации.