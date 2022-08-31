Общество 31.08.2022 в 16:34

В Бурятии взялись за безнадзорно гуляющих коров

Задержанных животных поместили на штрафную скотстоянку
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии взялись за безнадзорно гуляющих коров
В Закаменском районе были задержаны коровы в количестве трех штук. Животные размешены на скотстоянке, - сообщается в паблике «Закаменский район» В Контакте. 

Собственникам задержанных животных предлагается подойти в администрацию Закаменска с документами. 

- Все безнадзорно гуляющие животные (КРС) будут загоняться на штрафстоянку. Собственники будут штрафоваться и также оплачивать услуги стоянки животных, - предупредили в администрации Закаменского района. 

Отметим, проблема шатающихся по городам и селам без надзора коров и лошадей для республики не нова. Хозяева животных нередко отпускают скот на самовыпас. 

- Лoшaди, кopoвы, и даже бараны периодических пopтят чужое имyщecтвo. Страдают и сами животные: некоторые питаются мусором, другие – попадают в опасные ситуации и гибнут. Также коровы и лошади нepeдкo cтaнoвятcя причиной ДTП, - поясняют в администрации. 

Что касается лошадей, то с ними не все так просто:  

- В настоящее время идёт поиск собственников домашних животных (лошадей). Он затрудняется тем, что не все лошади имеют тавро, в связи с чем установить собственника не представляется возможным. Отследить маршрут, который ведёт к дому, в настоящее время также невозможен, так как домашние животные питаются подножным кормом, - говорят в администрации. 

Теги
Общество

Все новости

В сельской школе Бурятии родителей учащихся призывают сдать картошку
31.08.2022 в 17:40
Уроженка Бурятии рассказала о том, как на голову ее дочери упал кирпич с восьмого этажа
31.08.2022 в 17:24
Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября
31.08.2022 в 17:11
Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября
31.08.2022 в 17:00
В Бурятии поймали черного лесоруба
31.08.2022 в 16:51
В Бурятии взялись за безнадзорно гуляющих коров
31.08.2022 в 16:34
Михаил Горбачев: фигура, сотканная из противоречий
31.08.2022 в 15:45
Улан-удэнцы возмущены варварским ремонтом дорог
31.08.2022 в 15:44
Браконьеры из Бурятии заплатят компенсацию за убитую косулю
31.08.2022 в 15:37
В Бурятии сократились продажи витаминов
31.08.2022 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В сельской школе Бурятии родителей учащихся призывают сдать картошку

В селе Мухоршибирского района на каждого ребенка нужно сдать мешок картофеля

31.08.2022 в 17:40
Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября
Зрителей ждут китайский боевик, казахстанская комедия и новая южнокорейская дорама
31.08.2022 в 17:11
Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября
Мэрия города извинилась за задержку ремонта
31.08.2022 в 17:00
В Бурятии поймали черного лесоруба

Мужчина привлек к незаконной рубке еще трех человек

31.08.2022 в 16:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru