Общество 31.08.2022 в 17:00

Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября

Мэрия города извинилась за задержку ремонта
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября
Перекрытие участка улицы Терешковой от ул. Павлова до ул. Спартака в связи с ремонтом продлено до 4 сентября.

- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объем работы довольно большой, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.

Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Всего задействовано два погрузчика, пять самосвалов, экскаватор. Общая протяженность участка 1,5 км.

«После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся. Администрация Улан-Удэ приносит извинения за неудобства», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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