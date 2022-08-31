Общество 31.08.2022 в 17:00
Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября
Мэрия города извинилась за задержку ремонта
Текст: Константин Воронов
Перекрытие участка улицы Терешковой от ул. Павлова до ул. Спартака в связи с ремонтом продлено до 4 сентября.
- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объем работы довольно большой, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.
Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Всего задействовано два погрузчика, пять самосвалов, экскаватор. Общая протяженность участка 1,5 км.
«После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся. Администрация Улан-Удэ приносит извинения за неудобства», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объем работы довольно большой, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.
Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Всего задействовано два погрузчика, пять самосвалов, экскаватор. Общая протяженность участка 1,5 км.
«После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся. Администрация Улан-Удэ приносит извинения за неудобства», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиремонт дороги