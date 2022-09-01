Общество 01.09.2022 в 06:00

Самая крупная школа в Бурятии переполнилась даже не открывшись

Недовольные родители готовят заявления в прокуратуру
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Текст: Дмитрий Родионов
Самая крупная школа в Бурятии переполнилась даже не открывшись
В марте этого года в Улан-Удэ  торжественно открылась новая школа № 8. Открывал ее лично замминистра РФ Андрей Николаев. Она стала самой крупной (2 тыс. мест) не только в Бурятии, но и на Дальнем Востоке. Однако наличие статуса «самая-самая» отнюдь не спасло родителей будущих учеников от такого явления, как дефицит.

Школа в двух шагах

Улан-удэнке Аюне Халтакшиновой с Бурвода, как и многим другим молодым матерям в городе, чертовски надоело ежедневно возить детей в школу за несколько километров от своего дома. Привозить, забирать и затем везти на кружки. В общем, посвящать свою личную жизнь транспорту и еще раз транспорту в нашем неуютном и инфраструктурно растянутом городе.

Но в 2022 году, казалось, удача улыбнулась Аюне и ее мужу - в пяти шагах от их дома возвели самую большую в истории Бурятии школу № 8. Аюна обрадовалась: закончились ее бесконечные поездки. В мае 2022 она пришла в школу и написала заявление о зачислении ребенка. На основании того, что ребенок прописан в доме, территориально подпадающем под зачисление в данную школу.

Дефицит мест

Однако в школе, по словам Аюны, с нее зачем-то затребовали СНИЛС и медполис. Требовать которые не имеют никакого права, поскольку эти документы относятся к категории личных данных и по закону родители могут их и не давать.

- Я им объяснила, что по закону обязательны для принятия ребенка в школу только два документа: копии паспорта родителя, свидетельства о рождении и заявление, разумеется, все остальное  на усмотрение родителя, - рассказывает она.

В итоге разногласия привели к тому, что Аюна отправила в мае документы на зачисление заказным письмом, продублировав его на электронную почту. Однако с обычной почты забирать ее письмо в школе не спешили, и Аюне пришлось напоминать школьным функционерам о необходимости  его получения. Что последние в итоге сделали.

Однако уже в июне им сообщили, что ребенка принять в первый класс не смогут в связи с тем, что заявление  «подано с нарушениями».

Более того, в то же время ею стала интересоваться полиция - отдел по делам несовершеннолетних начал уточнять, проживают ли они по прописке? В итоге это обстоятельство и стало еще одной причиной отказа: мол, по прописке семья не проживает.  И  пришел отказ.

- Это вопиющая несправедливость, не говоря уже о несоответствии закону об образовании, где указано, что в учебное заведение в первую очередь зачисляются первоклассники по месту прописки, - сообщила улан-удэнская общественница Анна Бабкина.

- Я думаю, прокуратуре необходимо провести оценку действий руководства школы, ведь дети территориально приписаны к 8-й школе.

Не ближний свет

Еще одну жалобу намерена подать в прокуратуру и жительница Бурвода Дарима Убугунова.

- Мы раньше возили ребенка в Сотниково с двумя пересадками, и когда возле нас начали строить школу № 8, обрадовались: наконец-то получим доступное образование, - рассказывает она.

Но оказалось, что улица Олимпийская, где они живут, относится к Иволгинскому району, хотя она находится куда ближе к школе, чем другие улицы Советского района Улан-Удэ.

- Я, когда подавала заявление,  узнала, что в школу принимают детей с Сужи, Поселья и других отдаленных территорий, а нам, живущим буквально в двух шагах от школы,  отказано, - заявила она. - Пойдем жаловаться в прокуратуру.
 
Довольно удивительно, что, в общем-то, замечательный проект строительства крупнейшей в регионе школы на отдаленной территории Улан-Удэ так быстро исчерпал свои возможности. Не успев войти в нормальный образовательный процесс, школа столкнулась с переполненностью классов. И массовыми, во многом несправедливыми отказами в принятии детей в школу.

С планированием у нас всегда  беда. Однако в этот раз ситуация усугубляется тем, что совпали два фактора. Бурятия находится на пике входа в школьный возраст поколения детей, рожденных от последнего многочисленного поколения матерей 80-х годов рождения.

Демография подкачает

Но сейчас рождаемость резко упала. Только за первый квартал 2022 года в Бурятии, по данным ЗАГС,  зарегистрировано 2767 младенцев. Это на З59 человек меньше пo сравнению c прошлым годом. И нисходящая динамика приведет к тому, что через пять-семь лет классы опустеют и их придется объединять. Это мы уже проходили в конце 90-х годов прошлого века.

Предстоящий провал демографической волны будет не менее масштабным, учитывая также нежелание семей заводить детей. И их толком невозможно устроить ни в детский сад, ни в школу. Разумеется, в регионе многое делается в последние годы для строительства детсадов и школ. Но пока совладать с мощнейшими волнами демографии не очень удается.

И еще один фактор, который пока не получается переформатировать. Это низкие доходы населения в районах Бурятии и отсутствие развлечений, что массово вытягивает жителей в Улан-Удэ. А инфраструктура последнего не успевает развиваться теми же высокими темпами, как миграционные потоки с сел.

Грядет проверка

В комитете по образованию Улан-Удэ, в свою очередь, рассказали, что знают о проблеме. Однако школа уже полностью укомплектована, на данный момент в нее зачислено более 2700 детей.

«В соответствии с законодательством школа не может отчислить детей, являющихся учащимися образовательной организации, без заявления родителей».

При этом, по словам представителей комитета, некоторые родители, чтобы устроить детей в школу, «делают регистрацию» (без намерения проживания), в то время как ранее дети посещали другую школу.

«Школа имеет право отказать в приеме при отсутствии свободных мест. В этом случае комитет по образованию оказывает содействие в устройстве ребенка в близлежащее  образовательное учреждение, имеющее свободные места».

Что касается жалоб родителей, то комитет по образованию уже издал приказ о проверке в школе № 8 по порядку приема детей, который должен завершиться до 1 сентября.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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