В сельской школе Бурятии родителей учащихся призывают сдать картошку

В селе Никольское Мухоршибирского района родители каждую осень сдают по мешку картофеля на питание своих детей. Этим фактом возмущаются некоторые местные жители.

«В Никольской школе на протяжении многих лет сдаем по мешку картофеля на ребенка. А плата за питание как везде. Почему абсолютно все – дети, которые питаются бесплатно, льготники, персонал школы должны принести по мешку? Хотя ни в одном селе такого больше нет», - пишет возмущенный житель села.

Как выяснилось, решение о том, что родители учеников самостоятельно будут обеспечивать школу картофелем было принято на общешкольном родительском собрании. Решение объяснили тем, что картофеля, выращенного на пришкольном участке, хватает лишь на первую четверть, а на обработку дополнительного поля картофеля нужно оборудование, которого у школы нет. Кроме того, не все родители дают согласие на труд детям, посадка и копка картофеля происходит во время учебы.

«Картофель, добровольно привезенный в столовую, отправляется на анализ на нитраты. Картофель в стоимость питания не входит. За счет экономии покупаются сладости, фрукты. Если родители примут решение не сдавать в школу картофель на питание своим детям, будем приобретать у поставщика продуктов. К примеру, в мае стоимость картофеля составляла 75 руб за кг», - сообщает паблик «Мухоршибирь-инфо.24/7».





Фото: "Номер один"