В Улан-Удэ 11,6 лет лишения свободы получил жестокий убийца

В Улан-Удэ суд вынес приговор ранее судимому 24-летнему молодому человеку, признанному виновным в «убийстве» и «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В качестве наказания убийце определен срок в 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.По данным следствия, 23 марта нынешнего года в вечером емолодой человек употреблял спиртные напитки с сожительницей в гостях у ее друзей, с которыми он до этого не был знаком. Выпивка шла в одном из домов садового товарищества «Строитель» Улан-Удэ. Во время застолья из-за нелепого случая, связанного с тем, что пьяный молодой человек перепутал новых знакомых, у него произошла ссора с одним из них. Вместе они вышли на улицу, где молодой человек повалил недавнего собутыльника на землю и стал избивать.На выручку мужчине из дома поспешил приятель. Парень, переключившись на нового противника, также стал бить его кулаками по лицу, а затем схватил деревянный брусок и с силой нанес им удары обоим мужчинам по голове. Один из потерпевших – 35-летний хозяин дома, от полученных повреждений скончался на месте происшествия; его 34-летнего приятеля с травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, где оказали квалифицированную врачебную помощь.Фото: pixabay.com