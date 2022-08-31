Общество 31.08.2022 в 18:08

В Бурятии женщина развела коллегу на крупную сумму и написала ложный донос, когда ее раскрыли

В итоге суд вынес ей приговор сразу по трем уголовным статьям
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии женщина развела коллегу на крупную сумму и написала ложный донос, когда ее раскрыли
Осенью 2019 года в селе Хоринского района Алена Кутепова (имя и фамилия изменены) получила нагоняй от руководства за образовавшуюся недостачу в магазине, в котором она работала продавцом. Сумму ее заставили вернуть. Но Алена решила действовать виртуозно – и долг отдать, и с деньгами остаться. 

В конце октября того Кутепова пришла ко двору своей бывшей коллеги Екатерины Масловой (имя и фамилия изменены), которая тоже ранее работала в том магазине. Когда коллега вышла к ней, Алена решила приврать, что якобы выплатила недостачу не только за себя, но и за всех продавцов, кто там работал, и потребовала вернуть долг. В итоге договорились, что Екатерина будет возвращать ей сумму в 125 тысяч рублей частями. 

С тех пор Алена Кутепова регулярно приходила за «долгом» к Екатерине: стрясла с нее деньги в ноябре 2019, потом в феврале 2020 года, в мае, в августе, и в октябре. В итоге Алена целый год получала эдакую «зарплату» за счет наивности Екатерины. И хотела довести дело до конца - забрать 125 тысяч рублей - но конец положили ее сказке.

О том, что Кутепова регулярно «трясет» деньги с Екатерины, узнали третьи лица, вероятно, знакомые Екатерины. Они узнали об обмане и потребовали Кутепову вернуть обратно полученные средства. Это остановило авантюристку. Но ненадолго. 

Видимо, снова пытаясь найти варианты, где раздобыть деньги, Алена Кутепова решила сделать ход конем – написать заявление в полицию, что у нее как будто вымогали деньги, угрожая расправиться с ее семьей. С этой историей она пришла в местную прокуратуру и подала заявление. Но сотрудники органов предварительного следствия начали проводить проверку и выяснили, что донос оказался липовый, в возбуждении уголовного дела отказали. А затем всплыла наружу вся интересная подноготная произошедшего. 

В итоге обвинения Алене Кутеповой предъявили сразу по трем уголовным статьям: части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и части 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). 

Судебное заседание с согласия всех сторон провели в особом порядке этим летом. Действовала так женщина, судя по ее истории, не от хорошей жизни. Алена Кутепова вину признала полностью, раскаялась и принесла извинения потерпевшей. Алена рассказала, что сейчас подрабатывает неофициально, у нее на иждивении находится маленький ребенок, а ее муж – пенсионер. Вдобавок на семье висит кредит. 

По итогу Хоринский районный суд назначил наказание Алене Кутеповой в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на срок 10 месяцев равными частями по 14 тысяч рублей в месяц. 

Фото: "Номер один"

Теги
обман деньги хоринский район

Все новости

Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на Цифровой платформе МСП.РФ
31.08.2022 в 18:54
В Бурятии женщина развела коллегу на крупную сумму и написала ложный донос, когда ее раскрыли
31.08.2022 в 18:08
В Улан-Удэ 11,6 лет лишения свободы получил жестокий убийца
31.08.2022 в 17:44
В сельской школе Бурятии родителей учащихся призывают сдать картошку
31.08.2022 в 17:40
Уроженка Бурятии рассказала о том, как на голову ее дочери упал кирпич с восьмого этажа
31.08.2022 в 17:24
Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября
31.08.2022 в 17:11
Власти Улан-Удэ пообещали открыть движение по улице Терешковой до 4 сентября
31.08.2022 в 17:00
В Бурятии поймали черного лесоруба
31.08.2022 в 16:51
В Бурятии взялись за безнадзорно гуляющих коров
31.08.2022 в 16:34
Михаил Горбачев: фигура, сотканная из противоречий
31.08.2022 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на Цифровой платформе МСП.РФ
Это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес
31.08.2022 в 18:54
В Улан-Удэ 11,6 лет лишения свободы получил жестокий убийца
Он выпивал с малознакомыми людьми, перепутал их, что и стало пустяковым поводом для ссоры
31.08.2022 в 17:44
В сельской школе Бурятии родителей учащихся призывают сдать картошку

В селе Мухоршибирского района на каждого ребенка нужно сдать мешок картофеля

31.08.2022 в 17:40
Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября
Зрителей ждут китайский боевик, казахстанская комедия и новая южнокорейская дорама
31.08.2022 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru