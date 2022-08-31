В Бурятии женщина развела коллегу на крупную сумму и написала ложный донос, когда ее раскрыли

Осенью 2019 года в селе Хоринского района Алена Кутепова (имя и фамилия изменены) получила нагоняй от руководства за образовавшуюся недостачу в магазине, в котором она работала продавцом. Сумму ее заставили вернуть. Но Алена решила действовать виртуозно – и долг отдать, и с деньгами остаться.В конце октября того Кутепова пришла ко двору своей бывшей коллеги Екатерины Масловой (имя и фамилия изменены), которая тоже ранее работала в том магазине. Когда коллега вышла к ней, Алена решила приврать, что якобы выплатила недостачу не только за себя, но и за всех продавцов, кто там работал, и потребовала вернуть долг. В итоге договорились, что Екатерина будет возвращать ей сумму в 125 тысяч рублей частями.С тех пор Алена Кутепова регулярно приходила за «долгом» к Екатерине: стрясла с нее деньги в ноябре 2019, потом в феврале 2020 года, в мае, в августе, и в октябре. В итоге Алена целый год получала эдакую «зарплату» за счет наивности Екатерины. И хотела довести дело до конца - забрать 125 тысяч рублей - но конец положили ее сказке.О том, что Кутепова регулярно «трясет» деньги с Екатерины, узнали третьи лица, вероятно, знакомые Екатерины. Они узнали об обмане и потребовали Кутепову вернуть обратно полученные средства. Это остановило авантюристку. Но ненадолго.Видимо, снова пытаясь найти варианты, где раздобыть деньги, Алена Кутепова решила сделать ход конем – написать заявление в полицию, что у нее как будто вымогали деньги, угрожая расправиться с ее семьей. С этой историей она пришла в местную прокуратуру и подала заявление. Но сотрудники органов предварительного следствия начали проводить проверку и выяснили, что донос оказался липовый, в возбуждении уголовного дела отказали. А затем всплыла наружу вся интересная подноготная произошедшего.В итоге обвинения Алене Кутеповой предъявили сразу по трем уголовным статьям: части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и части 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).Судебное заседание с согласия всех сторон провели в особом порядке этим летом. Действовала так женщина, судя по ее истории, не от хорошей жизни. Алена Кутепова вину признала полностью, раскаялась и принесла извинения потерпевшей. Алена рассказала, что сейчас подрабатывает неофициально, у нее на иждивении находится маленький ребенок, а ее муж – пенсионер. Вдобавок на семье висит кредит.По итогу Хоринский районный суд назначил наказание Алене Кутеповой в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на срок 10 месяцев равными частями по 14 тысяч рублей в месяц.Фото: "Номер один"