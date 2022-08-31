Почти 6 тысяч начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на Цифровой платформе МСП.РФ

Почти 6 тысяч предпринимателей из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей – регистрации бизнеса онлайн, выбора налогового режима и организационно-правовой формы, а также получения электронной подписи. Самыми активными оказались жители Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.Всего с момента запуска сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы» и «Выбор налогового режима», «Получение электронной подписи» Цифровой платформы МСП.РФ воспользовались почти 8 тысяч раз. Некоторые предприниматели несколько раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана своего бизнеса.Сервисы стали доступны в феврале 2022 года – с их помощью, в частности, можно быстро получить поддержку по всем вопросам, связанным с регистрацией компаний. Например, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставит памятку по предложенной форме с описанием разрешенных видов деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требованиям к сдаче отчетности и другим параметрам.«Запуск собственного бизнеса — нелегкий процесс, который требует особой внимательности. И мы делаем все для того, чтобы начинающие предприниматели смогли в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. Сервисы МСП.РФ за три минуты позволяют получить рекомендации по выбору налогового режима, а за пять минут — определиться с организационно-правовой формой вашего бизнеса. Как показывает практика, многие действующие предприниматели даже не знают о том, что у них неверно определен налоговый режим, а деятельность компании по документам расходится с реальной», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.Фото: мсп.рф