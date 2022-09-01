В Бурятии погиб 20-летний мотоциклист, налетев на лошадь

В Бурятии в среду около 8 часов вечера в Тункинском районе 20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», не имеющий прав управления мототранспортом, следуя со стороны села Аршан в направлении села Зактуй в 1 км от села Толтой совершил наезд на лошадь.В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщили в республиканской ГИБДД.С начала года в Бурятии зарегистрировано 108 ДТП, связанных с наездами на животных (коровы, лошади, собаки). В результате этих происшествий один человек погиб и ранены 13 участников дорожного движения.Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. В каждом поселении определены места выпаса и прогона скота. Бесконтрольный выпас животных может повлечь дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать люди, отмечают в авоинспекции. Как правило, этот вид ДТП чаще всего регистрируется в темное время суток на автодорогах вне населенных пунктов. Водителям стоит быть внимательными на загородных автодорогах и выбирать безопасную скорость движения.В случае ДТП с участием животного водителям необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать все обстоятельства аварии, в том числе характера повреждения транспорта. Следует принять меры к установлению собственника животного, это могут быть специальные отметки или маркировка, а также показания свидетелей. Если будет установлен владелец животного, то для возмещения ущерба можно обратиться в судебном порядке.Фото: ГИБДД