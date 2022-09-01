Общество 01.09.2022 в 10:02

Главный санврач Бурятии ожидает дальнейшего роста заболеваемости ковидом

Неутешительный прогноз связан с началом нового учебного года
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Текст: Константин Воронов
Главный санврач Бурятии ожидает дальнейшего роста заболеваемости ковидом
Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям республики, где заявил, что ожидает роста заболеваемости COVID-19. По его словам, это связано с началом нового учебного года, когда студенты и школьники возвращаются с каникул, а работающее население – из отпусков, что вызовет рост контактов между людьми.

«Поэтому, дорогие земляки, будьте бдительны, внимательны, соблюдайте все меры безопасности. Особое внимание сейчас нужно уделить иммунизации против гриппа. Вакцинация - это самая эффективная, дешевая и доступная мера защиты от вируса. Она поможет избежать рисков заболевания и связанных с этим осложнений. Первая партия вакцины против гриппа поступила, она уже в поликлиниках города, в районах республики. Параллельно с этим крайне важно не забывать о защите от коронавируса – у нас в республике продолжается прививочная кампания против COVID-19. Необходимо своевременно позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких», - призвал Сергей Ханхареев.

Напомним, заболеваемость ковидом в республики в последний месяц стремительно растет. Так, за минувшие сутки было выявлено более 350 новых случаев заражения.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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коронавирус

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