Общество 01.09.2022 в 10:16

Запрет на сотовые телефоны в школе расколол общество

Большинство учителей - за, большинство родителей - против
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Текст: Номер один
Запрет на сотовые телефоны в школе расколол общество
Министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Соответствующая норма уже прописана в санитарных правилах для школ. Портал SuperJob выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и родители школьников.

Практически 6 из 10 родителей против новой нормы (57%). За — 31%, причем больше всего сторонников — среди отцов (33% против 28% среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (51%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (53 и 50% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу минпросвещения 39% учителей.

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось.

Впрочем, минпросвещения РФ запретило использование мобильных телефонов только на уроках, пояснил министр просвещения Сергей Кравцов в среду на Общероссийском родительском собрании.

«Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться – на перемене. Но что касается уроков, то, в соответствии с новыми СанПиНами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается», – подчеркнул министр.

Кравцов поделился и личным опытом: «У моей дочки не было мобильного телефона до 14 лет, от этого она хуже учиться не стала».

И к слову. Санитарные нормы с требованием ограничить использование мобильных телефонов на уроках действуют с прошлого года, напомнили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что о введении новых ограничений со стороны ведомства с 1 сентября речи не идет.

«Применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что требование ограничить использование телефонов объясняется возможными негативными последствиями для здоровья школьников. В частности, использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки.

И еще одно. Отсутствие гаджетов на уроках явно снизит число видеосюжетов о конфликтах во время учебного процесса. Эти видео чаще всего нацелены на подрыв авторитета педагогов.

Фото: unsplash.com

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