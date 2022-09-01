В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили хищение

Транспортными полицейскими Бурятии к уголовной ответственности привлечен 33-летний безработный местный житель. Мужчина, незаконно проникнув на территорию одного из предприятий ВСЖД, попытался похитить детали железнодорожного назначения общим весом около 350 кг стоимостью более 148 тыс рублей.Однако довести кражу до конца не успел. Имущество возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.Фото: вслу.мвд.рф