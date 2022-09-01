Улан-удэнцы забили канализацию простынями и одеялом

В Улан-Удэ за последние двое суток аварийные бригады городского «Водоканала» устранили уже четыре засора на канализационном коллекторе первого участка станции Дивизионная, находящегося вблизи многоквартирного жилого дома.Как сообщили на предприятии, неоднократно именно здесь происходили самые крупные засоры на сетях. Как и в прошлый раз, который случился, менее полугода назад, основной причиной засоров стало скопление тканного мусора - простыни, куски старого одеяла и другие материалы, которые полностью забили участок канализационного коллектора диаметром 400 мм.- С 30 августа продолжается череда крупных засоров. При этом только на устранение одного из них уходит более 4-х часов. Сотрудниками проводится чистка коллектора, насосного оборудования, граблей на канализационной станции. Приходит заявка за заявкой, словно кто-то специально смывает в унитаз этот неспецифичный для канализации мусор, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.По словам специалистов, ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы устранение засоров на канализационном коллекторе прошло как можно оперативнее и без отключения холодного водоснабжения у жителей.Как отметили на предприятии, ранее данный участок коллектора прошёл полную чистку, промывку и полностью находился в рабочем состоянии.«Неоднократно просили горожан не пользоваться унитазом в качестве «мусорного ведра». Ткань не растворяется в наших трубопроводах, она собирает еще больше мусора и забивает канализацию. Только за один год на очистных сооружениях предприятия собирается свыше 12 тонн мусора, а это колоссальный объем. Выход сточных вод - самое безобидное, в данном случае», - отмечают в «Водоканале».Фото: «Водоканал»