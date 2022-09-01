В Бурятии «комендантский» час для детей и подростков сократили с 22:00 до 06:00

В Бурятии наступил финал летней подростковой вольницы. С 1 сентября нынешнего года сократилось время нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей - с 22:00 до 06:00. Об этом сообщили в республиканском МВД.Уже сегодня сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут профилактические рейды по местам концентрации несовершеннолетних, выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей, а также - фактов незаконной реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции.В Бурятии для обеспечения общественного порядка в 467 образовательных учреждениях во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, задействовано 635 сотрудников полиции, 11 – Росгвардии, привлечены представители добровольных народных дружин, общественных формирований правоохранительной направленности и сотрудники частных охранных предприятий.Фото: МВД по Бурятии