Общество 01.09.2022 в 11:49

В Бурятии «комендантский» час для детей и подростков сократили с 22:00 до 06:00

Нарушителей этого режима будут выявлять уже сегодня сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
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В Бурятии «комендантский» час для детей и подростков сократили с 22:00 до 06:00
В Бурятии наступил финал летней подростковой вольницы. С 1 сентября нынешнего года сократилось время нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей - с 22:00 до 06:00. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Уже сегодня  сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут профилактические рейды по местам концентрации несовершеннолетних, выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей, а также - фактов незаконной реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции.

В Бурятии для обеспечения общественного порядка в 467 образовательных учреждениях во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, задействовано 635 сотрудников полиции, 11 – Росгвардии, привлечены представители добровольных народных дружин, общественных формирований правоохранительной направленности и сотрудники частных охранных предприятий.

Фото: МВД по Бурятии
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правопорядок несовершеннолетние проверки

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