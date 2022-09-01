В Улан-Удэ четыре месяца будет действовать скидка на проезд по карте «Мир»

В общественном транспорте Улан-Удэ с 1 сентября действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир». До 31 декабря 2022 года каждая поездка будет обходиться жителям региона на 6 рублей дешевле, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир».В акции участвуют автобусы и трамваи Улан-Удэ, оборудованные терминалами для приема бесконтактных карт.«Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой», - рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru (Mir Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.Транспортные акции российской платежной системы одновременно стартовали в 15 регионах страны. О том, какие скидки по карте «Мир», загруженной в смартфон, действуют в других городах и как воспользоваться предложением можно узнать на сайте www.privetmir.ru.Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»