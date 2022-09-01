Общество 01.09.2022 в 12:17

В Улан-Удэ четыре месяца будет действовать скидка на проезд по карте «Мир»

До 31 декабря каждая поездка будет обходиться жителям столицы Бурятии на 6 рублей дешевле
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ четыре месяца будет действовать скидка на проезд по карте «Мир»
В общественном транспорте Улан-Удэ с 1 сентября действует скидка при оплате проезда загруженной в смартфон картой «Мир». До 31 декабря 2022 года каждая поездка будет обходиться жителям региона на 6 рублей дешевле, сообщила пресс-служба  платежной системы «Мир».
.
В акции участвуют автобусы и трамваи Улан-Удэ, оборудованные терминалами для приема бесконтактных карт.

«Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой», - рассказала  Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru (Mir Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.

Транспортные акции российской платежной системы одновременно стартовали в 15 регионах страны. О том, какие скидки по карте «Мир», загруженной в смартфон, действуют в других городах и как воспользоваться предложением можно узнать на сайте www.privetmir.ru.

Фото:  пресс-служба платежной системы «Мир»

Теги
транспорт город скидка карты "Мир"

Все новости

В Бурятии квартирант спалил взятый в аренду дом
01.09.2022 в 13:23
Родителей Бурятии призывают следить за банковскими картами школьников
01.09.2022 в 12:48
В Улан-Удэ четыре месяца будет действовать скидка на проезд по карте «Мир»
01.09.2022 в 12:17
В Бурятии пьяный водитель разбил автомобиль об забор
01.09.2022 в 11:55
В Бурятии «комендантский» час для детей и подростков продлили с 22:00 до 06:00
01.09.2022 в 11:49
Улан-удэнцы забили канализацию простынями и одеялом
01.09.2022 в 11:08
В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили хищение
01.09.2022 в 11:01
Запрет на сотовые телефоны в школе расколол общество
01.09.2022 в 10:16
Дополнительные расходы на детей сверх алиментов
01.09.2022 в 10:03
Главный санврач Бурятии ожидает дальнейшего роста заболеваемости ковидом
01.09.2022 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Родителей Бурятии призывают следить за банковскими картами школьников
Дети и подростки часто попадают на уловки мошенников
01.09.2022 в 12:48
В Бурятии «комендантский» час для детей и подростков продлили с 22:00 до 06:00
Нарушителей этого режима будут выявлять уже сегодня сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
01.09.2022 в 11:49
Улан-удэнцы забили канализацию простынями и одеялом
Горожане упорно продолжают использовать унитазы в качестве «мусорного ведра»
01.09.2022 в 11:08
В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили хищение
Злоумышленник хотел украсть детали с одного из предприятий железной дороги
01.09.2022 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru