Общество 01.09.2022 в 12:48

Родителей Бурятии призывают следить за банковскими картами школьников

Дети и подростки часто попадают на уловки мошенников
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Текст: Дмитрий Родионов
Родителей Бурятии призывают следить за банковскими картами школьников
Как сообщили в МВД Бурятии, по итогам семи месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 813 хищений денежных средств с банковских счетов граждан. При этом нередки случаи, когда мошенники выманивают данные карт у молодёжи, в том числе школьников, критичность мышления которых не всегда высока.

Проблема носит общероссийский характер. «Коммерсантъ» со ссылкой  на пресс-службу Банка России распространил схемы обмана школьников мошенниками, которые нередко связаны с онлайн-играми, заработком и общением в социальных сетях и мессенджерах.

В Банке России отметили, что «дети и подростки являются одной из самых уязвимых аудиторий, которая часто попадается на обман».

По информации Центробанка, онлайн-мошенники используют поддельные магазины онлайн-игр, в которых покупатель вводит данные банковской карты, после чего у него снимают деньги. Мошенники также предлагают школьникам услуги по обходу территориальных ограничений, которые устанавливаются игровыми сервисами. В некоторых случаях мошенники также участвуют в тематических форумах, входят в доверие к школьникам и получают от них данные карт родителей.

Онлайн-мошенники также обманывают школьников на их желании заработать в интернете. По информации Центробанка, аферисты привлекают подростков объявлениями о быстром и легком заработке, предлагают проходить тесты и опросы. Под предлогом перевода денег за работу мошенники получают банковские данные карт. Иногда финансовые мошенники заманивают школьников в «инвестиционные онлайн-игры», которые работают по признаку финансовой пирамиды.

В МВД Бурятии также отмечают необходимость более тщательного контроля за банковскими картами школьников. Несмотря на то, что уровень хищений денежных средств с карт в Бурятии за 7 месяцев 2022 года сократился на 25%, дополнительные меры осторожности не помешают, говорят в полиции.

Фото: «Номер один»

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