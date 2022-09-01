Общество 01.09.2022 в 15:42
В Улан-Удэ составили 11 протоколов на нарушителей масочного режима
Мобильные группы проверили 269 объектов и 618 граждан
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ 31 августа мобильные группы по контролю за соблюдением антиковидных мер проверили 269 объектов и 618 граждан. Как сообщили в мэрии города, за нарушения требований антиковидного режима составлено 11 административных протоколов, из которых шесть – на должностных лиц, два – на граждан, три – на юридических лиц.
«Группой по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверено 52 транспортных средства, 380 пассажиров. За отсутствие масок составлено два протокола на водителей маршрутов №17, №55. С пятью пассажирами маршрутных автобусов проведены профилактические беседы», - рассказали в городской администрации.
Напомним, 17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Группой по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверено 52 транспортных средства, 380 пассажиров. За отсутствие масок составлено два протокола на водителей маршрутов №17, №55. С пятью пассажирами маршрутных автобусов проведены профилактические беседы», - рассказали в городской администрации.
Напомним, 17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Фото: мэрия Улан-Удэ