Общество 01.09.2022 в 15:42

В Улан-Удэ составили 11 протоколов на нарушителей масочного режима

Мобильные группы проверили 269 объектов и 618 граждан
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ составили 11 протоколов на нарушителей масочного режима
В Улан-Удэ 31 августа мобильные группы по контролю за соблюдением антиковидных мер проверили 269 объектов и 618 граждан. Как сообщили в мэрии города, за нарушения требований антиковидного режима составлено 11 административных протоколов, из которых шесть – на должностных лиц, два – на граждан, три – на юридических лиц.

«Группой по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверено 52 транспортных средства, 380 пассажиров. За отсутствие масок составлено два протокола на водителей маршрутов №17, №55. С пятью пассажирами маршрутных автобусов проведены профилактические беседы», - рассказали в городской администрации.

Напомним, 17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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