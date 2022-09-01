Общество 01.09.2022 в 15:40

В Бурятии усилено патрулирование кедровников

В канун сезона заготовки кедрового ореха, начавшегося   с 1 сентября, еще раз оговорены правила   кедровой «страды»
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В Бурятии усилено патрулирование кедровников
В Бурятии с 1 сентября начинается сезону заготовки кедрового ореха. Лесники определили места его сбора для собственных нужд местных жителей. А для пресечения нарушений лесного законодательства усиливается работа патрульных групп, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

В канун сезона прошло совещание с лесопользователями в селе Бичура. В совещании участвовали представители министерства природы и экологии Бурятии, Республиканского агентства лесного хозяйства, Комитета специальных программ Бурятии, Бичурского лесничества и лесхоза, Буйского лесничества и лесхоза и лесопользователи Бичурского района.



«К сожалению, местные жители до сих пор используют колот для добычи ореха, а это очень негативно сказывается на деревьях - они болеют и гибнут. Чтобы такого не было, патрулирование в кедровниках будет усилено как со стороны лесничеств, так и со стороны патрульных групп РАЛХ», - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного
хозяйства.

Отметим, основным разрешенным способом сбора является сбор опавших шишек. Допускается съем созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками.

«Мы не имеем права ограничивать людей, то есть они собирают шишку как в определённых лесниками местах, так и на арендованной нами территории. Но есть некоторые люди, которые готовят кедровый орех в промышленных масштабах, то есть они нанимают бригаду, заходят на арендованный участок и плевать им на все, а мы за аренду платим и за территорию отвечаем. Если пожар произойдёт, то мы в ответе будем, а не те, кто там готовил», - поделился Игорь Михайлов, лесопользователь Бичурского лесничества.

«Сейчас действует особый противопожарный режим, места для сбора кедровых орехов определены приказом агентства. Если в перечне не указана арендованная территория, и человек заготавливает на ней орех без соглашения с лесопользователем, то это считается нарушением правил пожарной безопасности в лесах и нарушителю грозит административная ответственность», - разъяснил Андрей Самойлов.

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение правил заготовки кедрового ореха. В случае сбора кедрового ореха запрещенными способами, нарушения сроков либо заготовки в неразрешенных местах нарушителям грозит административный штраф от 500 рублей с конфискацией орудия и продукции незаконного природопользования. Если же заготовщик кедрового ореха срубит деревья, то ему грозит уже уголовная ответственность.

Фото: РАЛХ


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