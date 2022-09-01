Депутат Народного Хурала Бурятии отправилась в Донецк

Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала, уезжает в Донецк. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Хамбо Лама Дамба Аюшев. Он сфотографировался с депутатом, подписав снимок: «Проводим в Донбасс уважаемую нашу Оксану Бухольцеву. Она уезжает, чтобы в Донецке преподавать в школе физику. Потому что все мужчины преподаватели мобилизованы на защиту Родины».Напомним, Оксана Бухольцева является депутатом Народного Хурала, по образованию она педагог, хотя в последние годы работала директором школы. В Донецке Оксана Бухольцева будет работать по специальности - преподавать ученикам физику.Оксана Васильевна является победителем конкурсов «Директор года», «Лучшие учителя России», «Наставник будущих учёных», «Лидер образования Республики Бурятия». Почётный работник общего образования Российской Федерации.В 2013 году Оксана Бухольцева была избрана депутатом Народного Хурала Бурятии пятого созыва. Через пять лет, на выборах в 2018 году, переизбрана депутатом шестого созыва. Победу одержала по одномандатному округу №33 (Северобайкальск).