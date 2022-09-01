Общество 01.09.2022 в 16:30

Депутат Народного Хурала Бурятии отправилась в Донецк

Оксана Бухольцева будет преподавать школьникам физику
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Текст: Номер один
Депутат Народного Хурала Бурятии отправилась в Донецк
Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала, уезжает в Донецк. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Хамбо Лама Дамба Аюшев. Он сфотографировался с депутатом, подписав снимок: «Проводим в Донбасс уважаемую нашу Оксану Бухольцеву. Она уезжает, чтобы в Донецке преподавать в школе физику. Потому что все мужчины преподаватели мобилизованы на защиту Родины». 

Напомним, Оксана Бухольцева является депутатом Народного Хурала, по образованию она педагог, хотя в последние годы работала директором школы. В Донецке Оксана Бухольцева будет работать по специальности - преподавать ученикам физику.
 
Оксана Васильевна является победителем конкурсов «Директор года», «Лучшие учителя России», «Наставник будущих учёных», «Лидер образования Республики Бурятия». Почётный работник общего образования Российской Федерации.

В 2013 году Оксана Бухольцева была избрана депутатом Народного Хурала Бурятии пятого созыва. Через пять лет, на выборах в 2018 году, переизбрана депутатом шестого созыва. Победу одержала по одномандатному округу №33 (Северобайкальск).

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